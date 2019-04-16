Скандал в Киево-Могилянской академии: все подробности

Администрация общежития Киево-Могилянской академии применяет жесткие методы
В Киево-Могилянской академии администрация общежития дала распоряжение выбросить вещи студентов из окна, которые не отвечают установленным правилам распорядка учреждения. Об этом заявила студентка университета Надежда Сазонова на своей странице в Facebook.
По словам Надежды, это уже не первый случай такого поведения администрации общежития. Несколько месяцев назад из окна выбросили диван, который не нравился администрации.
"Если поговорить со студентами, которые проживают на Троещине, подтверждений неадекватности администрации общежития найдется множество", - написала Надежда.
Фото: facebook.com/comrade.nadenka
Пользователи сети также прокомментировали данный инцидент.
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