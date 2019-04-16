Скандал у Києво-Могилянській академії: усі подробиці

Адміністрація гуртожитку Києво-Могилянської академії застосовує жорсткі методи
У Києво-Могилянській академії адміністрація гуртожитку дала розпорядження викинути речі студентів з вікна, які не відповідають установленим правилам розпорядку установи. Про це заявила студентка університету Надія Сазонова на своїй сторінці в Facebook.
За словами Надії, це вже не перший випадок такої поведінки адміністрації гуртожитку. Кілька місяців тому з вікна викинули диван, який не подобався адміністрації.
"Якщо поговорити зі студентами, які проживають на Троєщині, підтверджень неадекватності адміністрації гуртожитку знайдеться безліч", - написала Надія.
Фото: facebook.com/comrade.nadenka
Користувачі мережі також прокоментували даний інцидент.
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