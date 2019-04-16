Скандал у Києво-Могилянській академії: усі подробиці

У Києво-Могилянській академії адміністрація гуртожитку дала розпорядження викинути речі студентів з вікна, які не відповідають установленим правилам розпорядку установи. Про це заявила студентка університету Надія Сазонова на своїй сторінці в Facebook.

За словами Надії, це вже не перший випадок такої поведінки адміністрації гуртожитку. Кілька місяців тому з вікна викинули диван, який не подобався адміністрації.

"Якщо поговорити зі студентами, які проживають на Троєщині, підтверджень неадекватності адміністрації гуртожитку знайдеться безліч", - написала Надія.

Фото: facebook.com/comrade.nadenka

Користувачі мережі також прокоментували даний інцидент.

"Взагалі, є стаття "умисне знищення або пошкодження майна". Подати заяву, і нехай пострибають";

"Прямо біля шафи - доріжка, по якій діти йдуть в школу. Добре, що хоч це нічим не закінчилося летальним";

"Хотілося б, щоб Студентська Колегія НаУКМА терміново розглянула це питання на одному з чергових засідань";

"В КМА проблеми з адміністрацією гуртожитку не тільки на Троєщині, грубість і самоуправство і на Кудрі буденна справа. Коли я особисто говорила про це з паном Андрієм минулої весни, він сказав: "Знайдіть нормальну людину, який буде працювати за такі гроші";

Нагадаємо, що київський ресторан оскандалився через Собор Паризької Богоматері.

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