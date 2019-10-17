Скандал в Киеве: частная клиника торговала человеческими органами

В Киеве полицейские "накрыли" клинику, в которой торговали человеческим органами. Частная больница находится на Воскресенке и называется "Медицинский центр Институт семейной медицины плюс". Об этом сообщает "Информатор". В здании медучреждения правоохранители обнаружили емкости с жидким азотом с надписями "почки", "сердце". Интересно, что владелец клиники все отрицает.

Как сообщает полиция, за клиникой давно следили, а 17 октября в ней произошел обыск, при котором и нашли емкости с человеческими органами. Также был обнаружен огромный сейф с деньгами. По словам сотрудников полиции, он сделан на заказ. На место прибыли спасатели ГСЧС, но у них не получилось вскрыть сейф даже гидравлическими ножницами.

Клиника на Воскресенке торговала человеческими органами (kiev.informator.ua)

Адвокат директора клиники отрицает все обвинения на больницу и говорит, что медучреждение сотрудничает с иностранцами и дорожит своей репутацией. Все детали будет устанавливать следствие.

На месте действовали сотрудники Главного управления полиции Киева и Департамента по борьбе с преступлениями. Общественная организация "Автопатруль Майдан" помогала сотрудникам правоохранительных органов.