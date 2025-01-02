Скандал з Катею Chilly: посольство Ізраїлю відреагувало на антисемітські заяви співачки

У посольстві Ізраїлю прокоментували антисемітські заяви української виконавиці Каті Chilly. В минулому вона висловилася проти встановлення найбільшої в Європі Ханукії на Майдані Незалежності у столиці, і тепер у дипломатичному представництві заявили про стурбованість на тлі інциденту, який мав прояв ксенофобії (неприязні до представників іншої нації, віросповідання, культури, прим. ред.).

Реакція посольства Ізраїлю на скандал

Бродський у соцмережах подякував правоохоронцям за швидку реакцію на обурливу заяву 46-річної співачки.

"Посольство Ізраїлю в Києві висловлює стурбованість у зв'язку з інцидентами на ґрунті антисемітизму в дні святкування Хануки в Україні, а також у зв'язку з проявами антисемітизму в соціальних мережах. Дякуємо українським правоохоронним службам за швидку реакцію і просимо й надалі діяти рішуче проти тих, хто розпалює ненависть і порушує закон", - заявив пан Михайло.

Допис Михайла Бродського (скриншот)

Катя Chilly, як відомо, оскандалилася через те, що у соцмережах висловила думку стосовно встановлення атрибута Різдва євреїв - найбільшої в Європі Ханукії у Києві.

Як вважає зірка сцени, в центрі України не повинно бути символів інших народів. У своєму дописі Катерина заявляла про те, що в центрі української держави має бути встановлений символ українського Різдва, а не інший. Вона додала, що "при всій толерантності, повазі та шані, шана вперше має бути своїй землі, своєму народові та своїм традиціям, які охороняють цю державу і народ".

Така заява з її боку стала причиною обурення в мережі. В коментарях користувачі звинуватили виконавицю в антисемітизмі та заявили, що за нашу свободу і незалежність борються, в тому числі, представники інших етносів, і всі вони заслуговують на те, щоб їх поважали і шанували їхні символи та традиції.

Також співачці нагадали у коментарях і про те, що сам Ісус Христос не був українцем, а був євреєм.

Допис Каті Chilly (скриншот)

Попри чималу кількість гнівних коментарів, Chilly згодом знову вийшла на зв'язок та пояснила своє ставлення до Ханукії. Вона написала про те, що не слід бути толерантними до "чужинців", адже, на її думку, до українців подібне толерантне ставлення з боку інших народів відсутнє.

"Всю толерантність, яку ви захищаєте, вам дала сяюча зірка українського Різдва і тризуб. Прийшов час захистити їх. Інакше ви забудете про це слово. Я порушила питання захисту нашої державності через символи. Радує те, що тепер багато хто знає, що різдвяними символами України є дідух і різдвяна колядницька зірка, а тризуб все ще є державним символом нашої країни", - заявляла артистка.

Також Катерина писала, що головною "вадою" українців, на її думку, є відсутність згуртованості та любові до рідного. Вона вважає, що громадянам нашої країни слід навчитися краще цінувати власні традиції та підживлювати власну ідентичність.

Допис Каті Chilly (скриншот)

Що відомо про Катю Chilly

За 15 років своєї музичної кар'єри співачка випустила чотири платівки, які привернули значну увагу як глядачів, так і преси. Вона брала участь у Нацвідборі на "Євробачення-2020", а також входить до складу гурту "Катя Chilly Group 432 Гц".

Артистку називають легендою української фольк-музики, і вона продовжує займатися музичною діяльністю й надалі.

У період повномасштабної російсько-української війни зірка перевипустила архівну платівку "Сон". З піснями з цього альбому знаменитість навіть поїхала у закордонний тур, проте він так і не побачив світ, оскільки після концертів виконавиця вирішила його не випускати повністю. Згодом Chilly назвала платівку "занадто інтровертною".

Катя Chilly (фото: facebook.com/katyachilly)