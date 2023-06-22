Скандал із найстаршою матір'ю України: у справі зовсім несподіваний поворот

Історія Валентини Підвербної

Українка Валентина Підвербна стала відома на всю країну у 2011 році. У віці 66 років вона народила дівчинку після штучного запліднення. І набула статусу найстаршої матері України. Дівчинку назвали Анна-Марія.

2023 року спалахнув неймовірний скандал, оскільки 12-річна Анна-Марія заявила, що 78-річна мати систематично її б'є, знущається, рве одяг. Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram кілька публікацій та попросила про допомогу. Дівчинка просила, щоб її забрали в матері та позбавили її прав.

Анну-Марію вилучили із сім'ї та передали медикам, з нею почали займатися психологи. А на маму порушили одразу три справи (Невиконання батьками чи особами, які їх замінюють, обов'язків з виховання дітей, Вчинення домашнього насильства та Відбирання малолітньої дитини) та передали їх до суду.

Повертатися до матері дівчинка категорично відмовлялася, хоч була не проти з нею бачитися.

Комісія виявила, що дівчинка утримувалася в неналежних санітарно-гігієнічних умовах, а за деякими даними - мати змушувала доньку просити милостиню та відмовлялася їй зробити операцію з виправлення косоокості.

Що сталося у суді

21 червня відбулося закрите засідання Новозаводського суду у Чернігові, де з Валентини Підвербної зняли звинувачення у скоєнні домашнього насильства.

"Закрито справу у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Усі докази зібрали, всіх опитали, матеріали дослідили, суддя не побачила складу адміністративного злочину. Мати не чинила насильства щодо дочки", - повідомив адвокат Андрій Котенок.

Справу у суді розглядали у закритому режимі. Таке рішення ухвалили за клопотанням захисника Підвербної. На суді суддя заслухала свідчення Анни-Марії. І дівчинка у суді не підтвердила факти побиття.

"Що над нею чинили насильство, вона не говорила, не було такого. Каже: я люблю маму, я люблю і тих, і там мені скрізь подобається", - цитує слова дівчинки юрист.