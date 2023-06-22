Скандал с самой старшей матерью Украины: в деле совершенно неожиданный поворот

История Валентины Подвербной

Украинка Валентина Подвербная стала известна на всю страну в 2011 году. В возрасте 66 лет она родила девочку после искусственного оплодотворения. И получила статус самой старшей матери Украины. Девочку назвали Анна-Мария.

В 2023 году разгорелся невероятный скандал, так как 12-летняя Анна-Мария заявила, что 78-летняя мать систематически ее бьет, издевается, рвет одежду. Она опубликовала на своей странице в Instagram несколько публикаций и попросила о помощи. Девочка просила, чтобы ее забрали у матери и лишили ее прав.

Анну-Марию изъяли из семьи и передали медикам, с ней начали заниматься психологи. А на маму завели сразу три дела (Невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей, Совершение домашнего насилия и Отбирание малолетнего ребенка) и передали их в суд.

Возвращаться к матери девочка категорически отказывалась, хотя не была против с ней видеться.

Комиссия обнаружила, что девочка содержалась в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях, а по некоторым данным - мать заставляла дочку просить милостыню и отказывалась ей сделать операцию по исправлению косоглазия.

Что произошло в суде

21 июня состоялось закрытое заседание Новозаводского суда в Чернигове, где с Валентины Подвербной сняли обвинения в совершении домашнего насилия.

"Закрыто дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Все доказательства собрали, всех опросили, материалы исследовали, судья не увидела состава административного преступления. Мать не совершала насилия в отношении дочери", - сообщил адвокат Андрей Котенок.

Дело в суде рассматривали в закрытом режиме. Такое решение приняли по ходатайству защитника Подвербной. На суде судья заслушала показании Анны-Марии. И девочки в суде не подтвердила факты избиения.

"Что над ней совершали насилие, она не говорила, не было такого. Говорит: я люблю маму, я люблю и тех, и там мне нравится везде", - цитирует слова девочки юрист.