Скандал в Харькове: из-за халатности врачей молодая девушка впала в кому

В Харькове разгорелся скандал в одной из больниц из-за 19-летней девушки, которой из-за ошибки врачей назначили неправильное лечение. Девушка оказалась в коме и родные собирают средства, чтобы поставить ее на ноги. Об этом сообщили в паблике "Харьков 1654" в социальной сети Facebook.

Пострадавшую девушку зовут Приходько Алина, ей всего 19 лет. Как рассказали друзья девушки, 8 декабря она была на катке, где ей внезапно стало плохо.

Алина Приходько

"Это случилось в воскресенье, 8 декабря. Она пошла на каток. Заболела голова, потом разболелась сильнее. Пошла в туалет и закричала от боли в голове. Сказала подруге: "Я падаю" – и все, без сознания по сегодняшний день, под аппаратами", - описала ситуацию сестра пострадавшей Арина.

Друзья Алины Приходько сразу вызвали скорую медицинскую помощь и девушку экстренно госпитализировали. Врачи, которые ее принимали, сказали, что у нее интоксикация наркотиками и вместо того, чтобы провести комплексное обследование, назначили ей капельницу. В течении 12 часов Алине капали интоксикацию, но состояние у нее не изменилось.

Алина Приходько

Выяснилось, что у 19-летней девушки произошел инсульт. Если бы ей сразу поставили верный диагноз, то у она бы уже пришла в себя.

"Врачи сразу сказали: "19 лет, молодежь, интоксикация, наркотики". И 12 часов Алине прокапывали интоксикацию. Диагноз был неправильный. Если бы сразу сделали операцию, было бы немного легче. Врачи сказали, что у нее была врожденная опухоль в голове. Ее удалили, сделали операцию. Теперь ждем, когда сестра придет в себя, чтобы транспортировать в 7-ю хирургию. Нужна будет еще одна операция", - добавила родственница пострадавшей.

Скриншот медицинской выписки

Состояние Алины по-прежнему остается тяжелым, и родные девушки просят помощи.

"Мы верим, что сестра будет бороться. Сегодня возили на МРТ. На лечение уходят большие суммы, мы собираем чеки, но конкретная сумма, во сколько это выльется, неизвестна. На операцию ушло 10000, теперь каждый рецепт 2-2,5 тысячи. Мама с папой постоянно рядом с Алиной, я тоже езжу к ней", - добавила Арина.

Скриншот публикации

Девушка находится в реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи проф. Мещанинова. Диагноз Приходько – геморрагический инсульт.