Скандал на Евровидении 2020: Go_A ответили Тарасу Тополе о песне про Ванюшу

Нацотбор Евровидения 2020 завершился победой группы Go_A. После успеха музыкантов лидер группы "Антитела" Тарас Тополя раскритиковал песню "Соловей" коллектива и сказал, что в композиции присутствует "чужеродная Украине эстетика". Скандал получил продолжение и группа ответила лидеру "Антител". Участники группы Gо_A Екатерина Павленко и Тарас Шевченко отметили, что песня на самом деле оптимистичная, там нет скрытого смысла, который там кто-то хочет увидеть.

"Я думаю, что мы можем сказать, что каждый человек имеет право на свое мнение. Также мы понимаем, что как группа мы не можем нравиться всем. Например, я с удовольствием могу слушать рок-музыку, но это не значит, что я слушаю все рок-группы. Каждый человек имеет право сказать то, что она думает", - сказал Тарас Шевченко в интервью ТСН.

Екатерина сказала, что Тополя увидел символы в композиции, которых там нет. Также певица отметила, что группа ни в коем случае не хотела унизить Украину.

"Мы читаем посты и украинцы столько символов непонятных нашли в этой песне. На самом деле, мы не вкладывали все эти смыслы. А то, что они их там видят, мне кажется, это не наши проблемы. Мы точно ничего такого, чтобы унизить нашу Украину, туда не вкладывали. А если украинцы сами находят символы, то это должны быть у них какие-то такие мысли в голове", - сказала Екатерина.