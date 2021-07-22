Скандал у дитячому таборі під Херсоном: вихователь кулаками вирішував конфлікт з дитиною

У дитячому таборі "Прибережний" в Херсонській області розгорається моторошний скандал. Діти зняли на відео, як вихователь кулаками вирішувала конфлікт з дитиною. І з'ясувалося, що це не єдина проблема в цьому таборі.

Жінка розповіла, що спортивна команда отримала від КМДА путівки для оздоровлення дітей у таборі "Прибережний" у Херсонській області. Але на місці з'ясувалося, що умови проживання для дітей там моторошні, а персонал перетворив місце відпочинку на справжній концтабір.

"Це не табір, це концтабір: охорона з кийками та газовими балончиками, ганяють дітей і батьків від воріт, які хочуть поспілкуватися. Кімнати не відповідають дійсності на фото. У кімнаті по 6-9 осіб, розеток немає, в кращому випадку – одна на кімнату. Санітарні умови жахливі, в кімнатах жуки та дохлі мухи, під матрацами клопи. Харчування огидне, одноманітне", - написала жінка.

Діти поїхали на відпочинок під Херсон і потрапили в справжній концтабір

Крім того, вона опублікувала відео, яке зняли діти. На кадрах молода вожата б'є дитину, а потім лається з тими дітьми, які все це зняли.

Відео побиття можна подивитися по посиланню тут.

Як зазначає Ліза Келіч, дітей після почали залякувати, щоб вони видалили відео з телефону. Але вони встигли його відправити батькам.