ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Скандал у дитячому таборі під Херсоном: вихователь кулаками вирішував конфлікт з дитиною

Новость на русском →
Херсонська область, Четвер 22 липня 2021 12:05
Скандал у дитячому таборі під Херсоном: вихователь кулаками вирішував конфлікт з дитиною У дитячому таборі під Херсоном вихователь била дитину (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У дитячому таборі "Прибережний" в Херсонській області розгорається моторошний скандал. Діти зняли на відео, як вихователь кулаками вирішувала конфлікт з дитиною. І з'ясувалося, що це не єдина проблема в цьому таборі.

Деталі повідомила Ліза Кедич в співтоваристві "Батьки SOS"на Facebook.

Жінка розповіла, що спортивна команда отримала від КМДА путівки для оздоровлення дітей у таборі "Прибережний" у Херсонській області. Але на місці з'ясувалося, що умови проживання для дітей там моторошні, а персонал перетворив місце відпочинку на справжній концтабір.

"Це не табір, це концтабір: охорона з кийками та газовими балончиками, ганяють дітей і батьків від воріт, які хочуть поспілкуватися. Кімнати не відповідають дійсності на фото. У кімнаті по 6-9 осіб, розеток немає, в кращому випадку – одна на кімнату. Санітарні умови жахливі, в кімнатах жуки та дохлі мухи, під матрацами клопи. Харчування огидне, одноманітне", - написала жінка.

Скандал у дитячому таборі під Херсоном: вихователь кулаками вирішував конфлікт з дитиноюСкандал у дитячому таборі під Херсоном: вихователь кулаками вирішував конфлікт з дитиноюСкандал у дитячому таборі під Херсоном: вихователь кулаками вирішував конфлікт з дитиноюСкандал у дитячому таборі під Херсоном: вихователь кулаками вирішував конфлікт з дитиноюСкандал у дитячому таборі під Херсоном: вихователь кулаками вирішував конфлікт з дитиноюСкандал у дитячому таборі під Херсоном: вихователь кулаками вирішував конфлікт з дитиною

Діти поїхали на відпочинок під Херсон і потрапили в справжній концтабір

Крім того, вона опублікувала відео, яке зняли діти. На кадрах молода вожата б'є дитину, а потім лається з тими дітьми, які все це зняли.

Відео побиття можна подивитися по посиланню тут.

Як зазначає Ліза Келіч, дітей після почали залякувати, щоб вони видалили відео з телефону. Але вони встигли його відправити батькам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в Італії Українка побила стареньку ногами та кулаками.

А також розповідали про те, на Прикарпатті в літньому таборі отруїлися діти.

Читайте РБК-Україна в Google News
побиття лагерь
LITE
Свято 22 липня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини
Свято 22 липня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини