Скандал с Danone получил продолжение: от рекламы с Пореченковым уже отказались

Компания Danone оказалась в центре громкого скандала после того, как ее российское представительство сняло рекламный ролик при участии актера Михаила Пореченкова, который в 2014 году на Донбассе в компании боевиков "ДНР" стрелял из пулемета по украинским военным.

В итоге французская компания Danone, у которой есть официальное представительство в Украине, решило прекратить рекламную кампанию йогурта Actimel с Пореченковым. Об этом посол Украины во Франции Олег Шамшур 10 июня рассказал в своем Twitter.

"Имею для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь

Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция", - говорится в публикации.

Фото: скрин поста twitter.com/Shamshur_O

Также посол отреагировал на сам вчерашний скандал довольно резко. Шамшур подчеркнул, что большой бизнес должен быть ответственным, ведь "коммерческая целесообразность - не повод забывать о нравственности".

"Danone приглашает российского пособника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 щеголял, как стрелял по украинцам на Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт", - писал он в сети.

Фото: скрин поста twitter.com/Shamshur_O

Напомним, что российский актер Пореченков в Украине объявлен в розыск и подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт или угроза его совершения).

Отметим, что само видео с рекламой было опубликовано на YouTube более месяца назад. Такой ролик вызвал в Украине массу возмущения и шквал гневных комментариев обрушился на французскую компанию. В сети звучали призывы о бойкоте, а Danone некоторые даже назвали спонсором терроризма.

После этого в компании Danone, которая вляпалась в грандиозный скандал, выступили с заявлением и ответили на критику.

Также мы писали о том, что недавно скандальный российский актер, который поддержал аннексию Крыма, хотел заработать в Украине.