Скандал в Буковеле: кем оказался "мужик в халате" и что его жена-блогерша говорит о военном

На карпатском курорте в Буковеле на военного медика , находящегося на реабилитации, напал с оскорблениями мужчина. Сейчас стало известно, кто он, благодаря истеричным высказываниям его жены на видео.

Что говорит о ситуации жена "мужика в халате"

Отметим, что 3 апреля жена "мужика в халате" Юлия весь день записывала сторис в Instagram, где рассказывала о ситуации. Она действительно не понимает, почему инцидент получил такую огласку, ведь "она живет в свободной стране, а военный провоцировал ее мужа".

Она продолжает настаивать на том, что в неадеквате военный, а не ее муж. Якобы медик все время провоцировал их семью, а ее супруг отреагировал.

Также она сообщила, что уже дала ход делу с полицией, то есть написала заявление правоохранителям.

Юлия настаивает на своей позиции, что конфликт начался с "языкового вопроса". Также она постоянно повторяет, что "военный сделал хайп специально".

Скриншот из Instagram Юлии Фатулы

Кем оказался "мужик в халате", оскорбивший военного

"Мужик в халате", как его уже прозвали в сети, оказался мужчиной популярной в Instagram психолога, коуча и женского тренера Юлии Фатулы.

Его зовут Александр Фатула. Он родом из Черкасс. Также стало известно, что семья живет на два города - Киев и Черкассы. У Фатулы есть бизнес, но он, как оказывается, не без греха.

Как пишет издание 1800.com, человек с таким же ФИО судим за бутлегерство и дважды привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. По информации из реестра судебных решений, Фатула приговорен по уголовному делу, согласно материалам которого он в составе группы лиц занимался распространением в Черкассах незаконно изготовленных алкогольных напитков.

Приговором Сосновского райсуда от 2019 года он признан виновным (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и оштрафован на 20 тысяч гривен.

Его жена также называет себя "проводницей между духовным и материальным". Пара воспитывает двух сыновей.

Скриншот со страницы в Instagram Юлии Фатулы

На ее странице в Instagram стандартный арсенал всех так называемых "тюнингованных" красоток. Судя по всему, муж на жену денег не жалеет. Она постоянно публикует фотографии из дорогих баров, курортов.

На снимках она есть, пьет и позирует.

Любительница дорогой жизни - Юлия Фатула (фото: instagram.com/_juliia_kr_)

Судя по аккаунту в Instagram, пара поженилась в сентябре 2020 года. Сейчас воспитывают двоих сыновей, называя младшего "Сан Санычем".

Пара поженилась в сентябре 2020 года (фото: instagram.com/_juliia_kr_)

Кстати, сама Юлия открыто не высказывалась на тему российской агрессии в своих социальных сетях. Первый пост после полномасштабного вторжения она опубликовала 11 марта.

"Мой 16 день ужаснейшего состояния в жизни", - написала она, опубликовав фото с авто.

Женщина не слишком много говорит о войне (фото: instagram.com/_juliia_kr_)

Зато 23 февраля 2022 года она опубликовала дружеское фото со своей подругой – участницей конкурсов красоты, россиянкой Полиной Варенцевой.

Юлия и Полина (фото: instagram.com/_juliia_kr_)

Реакция украинцев на инцидент

Отметим, что после скандала украинцы принялись писать под фото Юлии в Instagram гневные комментарии. Все придерживаются одного мнения - такое неуважение к военным непростительно.

Записуйте вибачення перед військовими. Прикро, що вони мусять захищати таке сміття як ви.

Психічні відхилення в тебе і твого чоловіка! Їдьте завали розбирати краще!

Чому Буковель? А не Сочі, наприклад? Яка ж різниця)

Чекаємо відео-вибачення українською з фоткою повістки.

Стидоба! Ображати військового. Я б подивилася на твого, якби він був в Бахмуті. На Бахмут твоєму дорога!

А военный Дмитрий Кухарчук сообщил на Facebook, что не позволит обижать военнослужащих - никому.

"Я жду от Саши Фатулы официальных извинений перед всеми, кто сейчас в Бахмуте, иначе я сделаю все, чтобы в публичных местах тебе, животное, было появляться не комфортно", - написал Кухарчук.

Скриншот поста Дмитрия Кухарчука