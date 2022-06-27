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Скандал вокруг больницы им. Мечникова в Днепре: появились новые подробности

Новина українською →
Понедельник 27 июня 2022 14:45
Скандал вокруг больницы им. Мечникова в Днепре: появились новые подробности Фото: появились новые подробности скандала вокруг больницы им. Мечникова в Днепре (коллаж Styler)
Автор: Илона Свиридова

Руководство Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова воспротивилось планам Министерства здравоохранения подчинить заведение в министерское с последующей реорганизацией.

Об этом пишет местное издание "Днепр Час".

Как известно, планы по созданию на базе больницы им. Мечникова Университетской клиники европейского образца изложил в своем письме руководству области министр здравоохранения Виктор Ляшко. Однако, предложения министра натолкнулись на сопротивление администрации областной больницы.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения выступило с инициативой о передаче Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова из областного подчинения в министерское с последующей реорганизацией.

Сейчас областная больница им. Мечникова находится в полном ведении Днепровского областного совета. Из года в год область выделяет бюджет на содержание учреждения. К примеру, летом 2021 года областной совет выделил 9,2 млн грн на реконструкцию больницы им. Мечникова.

Журналисты отмечают, что руководство больницы во главе с Сергеем Рыженко против данного перехода из-за предстоящего предстоит аудита расходования средств, использования площадей и зданий, да и самой земли, на которой расположено учреждение.

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