Скандал навколо лікарні ім. Мечникова в Дніпрі: з'явилися нові подробиці

Про це пише місцеве видання " Дніпро Час ".

Як відомо, плани щодо створення на базі лікарні ім. Мечникова Університетської клініки європейського зразка виклав у своєму листі керівництву області Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Однак, пропозиції міністра наштовхнулися на опір адміністрації обласної лікарні.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я виступило з ініціативою про передачу Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова з обласного підпорядкування в міністерське з подальшою реорганізацією.

Зараз обласна лікарня ім. Мечникова перебуває у повному віданні Дніпровської обласної ради. З року в рік область виділяє бюджет на утримання установи. Наприклад, влітку 2021 року обласна рада виділила 9,2 млн грн на реконструкцію лікарні ім. Мечникова.

Журналісти відзначають, що керівництво лікарні на чолі з Сергієм Риженком проти даного переходу через майбутній аудит витрачання коштів, використання площ і будівель, та й самої землі, на якій розташована установа.