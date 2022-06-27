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Скандал навколо лікарні ім. Мечникова в Дніпрі: з'явилися нові подробиці

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Понеділок 27 червня 2022 14:45
Скандал навколо лікарні ім. Мечникова в Дніпрі: з'явилися нові подробиці Фото: з'явилися нові подробиці скандалу навколо лікарні ім. Мечникова в Дніпрі (колаж Styler)
Автор: Ілона Свиридова

Керівництво Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова чинить опір планам Міністерства охорони здоров'я підпорядкувати заклад в Міністерський з подальшою реорганізацією.

Про це пише місцеве видання "Дніпро Час".

Як відомо, плани щодо створення на базі лікарні ім. Мечникова Університетської клініки європейського зразка виклав у своєму листі керівництву області Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Однак, пропозиції міністра наштовхнулися на опір адміністрації обласної лікарні.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я виступило з ініціативою про передачу Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова з обласного підпорядкування в міністерське з подальшою реорганізацією.

Зараз обласна лікарня ім. Мечникова перебуває у повному віданні Дніпровської обласної ради. З року в рік область виділяє бюджет на утримання установи. Наприклад, влітку 2021 року обласна рада виділила 9,2 млн грн на реконструкцію лікарні ім. Мечникова.

Журналісти відзначають, що керівництво лікарні на чолі з Сергієм Риженком проти даного переходу через майбутній аудит витрачання коштів, використання площ і будівель, та й самої землі, на якій розташована установа.

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