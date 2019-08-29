Скандал с Богданом из-за свадьбы в Сен-Тропе: виновница торжества сделала заявление

Андрей Богдан был приглашен на свадьбу своей знакомой, юриста Анны Огренчук, еще в начале 2019 года, до того, как он занял пост главы Офиса президента. Виновница торжества объяснила, почему дату бракосочетания назначили именно на День Независимости и попросила не вовлекать ее семью в политические манипуляции. Об этом Огренчук написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что дата свадьбы была выбрана неслучайно, так как большинство друзей молодоженов – люди очень занятые и высвободить время в своем графике могут только по большим праздникам.

"Мы серьезно подошли к этому вопросу. И дату выбрали неслучайно, многие наши друзья могут найти в своем расписании свободное время только по большим праздникам – каким для нас всех является День Независимости Украины", - объяснила Огренчук.

Она добавила, что приглашения на свадьбу гости получили задолго до мероприятия, в том числе и Андрей Богдан, с которым она знакома с 2002 года.

"И друзей на свадьбу мы пригласили еще в начале года, задолго до того, как Андрей Богдан, которого я знаю с 2002 года, стал руководить Офисом президента. Среди гостей были наши друзья и коллеги, большинство из которых мы знаем более 10 лет, многие из них - хорошие юристы и крупные бизнесмены", - добавила новобрачная.

Анна Огренчук заступилась за Андрея Богдана (фото: facebook.com/anna.ogrenchuk)

Она попросила журналистов не вовлекать ее семью в политические манипуляции и отметила, что имеет право на личную жизнь.

"Я хорошо понимаю важность работы журналистов и очень ценю роль свободных СМИ. Но также убеждена, что как частное лицо имею право на личную жизнь. Надеюсь, что наш праздник больше не будет раздражать околополитические круги и нашу семью не будут вовлекать в политические манипуляции. Формат мероприятия не предусматривал никакой секретности", - резюмировала Огренчук.

Скриншот поста (facebook.com/anna.ogrenchuk)

Напомним, ранее мы писали о том, что Андрей Богдан уснул на своей девушке прямо в аэропорту – фото.

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