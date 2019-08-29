Скандал з Богданом через весілля в Сен-Тропе: винуватиця торжества зробила заяву

Андрій Богдан був запрошений на весілля своєї знайомої, юриста Ганни Огренчук, ще на початку 2019 року, до того, як він зайняв пост глави Офісу президента. Винуватиця торжества пояснила, чому дату одруження призначили саме на День Незалежності і попросила не залучати її сім'ю у політичні маніпуляції. Про це Огренчук написала на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що дата весілля була обрана невипадково, так як більшість друзів молодят – люди дуже зайняті і вивільнити час у своєму графіку можуть тільки по великим святам.

"Ми серйозно підійшли до цього питання. І дату обрали невипадково, багато хто з наших друзів можуть знайти в своєму розкладі вільний час тільки по великих святах – яким для нас всіх є День Незалежності України", - пояснила Огренчук.

Вона додала, що запрошення на весілля гості отримали задовго до заходу, в тому числі і Андрій Богдан, з яким вона знайома з 2002 року.

"І друзів на весілля ми запросили ще на початку року, задовго до того, як Андрій Богдан, якого я знаю з 2002 року, став керувати Офісом президента. Серед гостей були наші друзі і колеги, більшість з яких ми знаємо більше 10 років, багато з них - хороші юристи і великі бізнесмени", - додала наречена.

Ганна Огренчук заступилася за Андрія Богдана (фото: facebook.com/anna.ogrenchuk)

Вона попросила журналістів не втягувати її сім'ю у політичні маніпуляції і зазначила, що має право на особисте життя.

"Я добре розумію важливість роботи журналістів і дуже ціную роль вільних ЗМІ. Але також переконана, що як приватна особа маю право на особисте життя. Сподіваюся, що наше свято більше не буде дратувати політичні кола і нашу сім'ю не будуть втягувати у політичні маніпуляції. Формат заходу не передбачав ніякої секретності", - резюмувала Огренчук.

Скріншот поста (facebook.com/anna.ogrenchuk)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Андрій Богдан заснув на своїй дівчині прямо в аеропорту – фото.

А також розповідали про те, що у глави Офісу президента Андрія Богдана виявилася дивна залежність.