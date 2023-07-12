Скандал у 47-й бригаді. Що не поділили Валерій Маркус та Іван Шаламага і як відреагував їхній командир

Подробиці конфлікту

Головний сержант 47 ОМБР "Маґура" Валерій Маркус у своєму рапорті зазначив, що у зв'язку з приниженням сержантського складу корпусу бригади та нерозуміння важливості підтримки морального духу бійців хоче перевестися на посаду командира бойової машини.

Він додав розмір посадового окладу (3 170 гривень) і підсумував, що в таких обставинах не бачить доцільності своєї діяльності на посаді.

Крім того, у рапорті написане ще одне ім'я. Йдеться про заступника командира військової частини А4699 Івана Шаламагу.

Маркус написав, що перебування в одному колективі разом із майором "принижує його честь і гідність".

Публічної реакції Івана Шаламаги на звинувачення Валерія Маркуса не було, а причини самого конфлікту невідомі.

Рапорт Валерія Маркуса (фото: facebook.com/valerii.markus)

Як відреагував командир 47-ї бригади

Олександр Сак закликав побратимів забути про конфлікти для об'єднання зусиль у спільній боротьбі.

"У ці непрості дні я, командир 47 ОМБр, закликаю всіх відкинути конфлікти, образи, протиріччя - і примножити зусилля для спільної боротьби. Нехай проблеми згуртовують нас перед запеклими боями! Як пальці згинаються в один кулак для удару, так ми маємо об'єднатися. Пам'ятаймо свою відповідальність перед історією", - написав він на сторінці бригади у Facebook.

Командир 47-ї ОМБр Олександр Сак (фото: facebook.com/47brigade)

Що відомо про Маркуса та Шаламагу

У квітні 2022 року військові отримали наказ сформувати окремий батальйон у складі 30-ї механізованої бригади. Згодом його переформатували в полк, а в листопаді полк став 47-ю бригадою "Маґура".

47-а бригада з початку червня бере участь у бойових діях на півдні Україні, а саме в Запорізькій області.

Валерій Маркус та Іван Шаламага на Вуглерівській ТЕС (фото: chas.news)