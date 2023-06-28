"Получиш у мене!" Залужний прокоментував слова Маркуса про просування ЗСУ

Головний сержант 47 окремої механізованої бригади ЗСУ Валерій Маркус з позивним "Магура" розповів про просування українських захисників, на що відреагував головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Деталі просування ЗСУ

"У нас учора була доба штурмів. Ми просунулися дуже далеко, дуже глибоко. Пішки, тому дуже втомилися", - каже Маркус.

Також він зазначає, що знімає відео з ворожих окопів, у яких багато трупів загарбників і що відповідного запаху немає.

Валерій підкреслює, що захисники будуть з боями просуватися вглиб, однак все буде не швидко, оскільки в рашистів дуже щільна та якісно вибудована оборона.

"Ми зараз із боями будемо просуватися далі, вглиб. Очевидно, що це буде не швидко, бо оборона в них тут дуже щільна, дуже якісно вибудувана. Тому етап, коли трупи почнуть смердіти нам тут, на жаль, скоріше за все, ми застанемо", - додає боєць.

"Ці негативні нюанси нам говорять про те, що ми успішно робимо свою роботу", - каже військовий.

Маркус розповідає, що він із побратимами провів у "маленькій траншейці" обороняючись, аби не втратити позицію і просуватися далі. Захисникам довелося спати на трупах ворогів.

"Через 5 хвилин збираємося на наступний штурм. П*дари про це нічого не знають, ми все зробимо "очєнь-очєнь сєкрєтно". Проповземо до них двома групами, і, дасть Бог, застанемо зненацька", - каже сержант.

Реакція Залужного

Головнокомадувач Валерій Залужний залишив зворушливий комент під постом Маркуса, "насварив" бійця за те, що той сидів в окопі без бронежилета.

"Валерій! Ану одягнувся Бігом! Получиш у мене", - написав Залужний.

"Слухаюся!" - відписав йому Маркус.

Цей діалог дуже порадував українців, які відреагували на слова Залужного та Маркуса тисячами лайків.

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