Скалецкая покинула карантин в Новых Санжарах: где сейчас министр

Зоряна Скалецкая покинула карантинную зону в Новых Санжарах. Министр здравоохранения, которая в четверг, 20 февраля, заявила о намерении провести ближайшие 14 дней вместе с эвакуированными украинцами и иностранцами, будет жить отдельно.

Об этом рассказал Александр Блинов, начальник Медицинским центра Национальной гвардии Украины, куда "с боем" привезли эвакуированных из Уханя украинцев, пишет журналист Андрей Павловский в Telegram.

По словам начмеда, министр здравоохранения пробыла в центре до 20:00, общалась с медперсоналом, который сейчас работает в боксе. Но с эвакуированными министр не контактировала, поэтому может покинуть территорию санатория в любой момент.

"Скалецкой выделят домик, где она будет проживать и работать. Кроме того, министр не будет ограничена в перемещениях", - пишет Павловский.

Также стало известно, что в медцентре "Новые Санжары" работают еще три представителя МОЗ.

Начальник центра добавил, что все 45 украинцев и 27 иностранцев в удовлетворительном состоянии. Признаков болезни у них нет.

Александр Блинов также опроверг информацию о том, что коронавирус может распространяться через канализацию. По его словам, в санатории есть отдельная система, все отходы которой обеззараживаются.