Скачок от -22 до +10 за два дня: врач рассказал, как пережить резкие перепады температур

Погода в Украине в январе 2021 (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине буквально за несколько дней сменилась с сильных морозов у отметок -24… -22 до значительных, совсем незимних "плюсов" выше 7-9 градусов тепла. Такие колебания не могут не сказываться на состоянии здоровья человека. Люди, которые восприимчивы к перепадам атмосферного давления, геомагнитным бурям, изменению влажности и температуры воздуха непременно чувствуют ухудшение состояния.

Военный врач, кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как пережить мощные температурные качели. Об этом говорится в материале КП.

Во время морозов атмосферное давление сильно повышено. У каждого человека имеются внутренние артериальные сосуды и барорецепторы, которые регулируют артериальное давление, они всегда ориентированы на атмосферное давление. У людей с гипертонией, гипотонией, а также инсультом и инфарктом в анамнезе морозы провоцируют ряд негативных состояний, начиная от утомляемости и слабости, и заканчивая наступлением кризисных обострений болезней. Специалист считает, что первое, что можно сделать для улучшения состояния – изменить рацион питания.

"Несколько улучшить состояние можно поменяв режим. Например, не стоит употреблять плотную пищу, лучше отдать предпочтение маленьким порциям, но увеличить частоту приема. Подойдут рыбные бульоны, а вот от продуктов, которые приводят к газообразованию лучше отказаться", – рассказывает медик.

Людям, зависимым от погоды во время перепадов температур лучше отказаться от серьезной физической нагрузки. Поскольку наша мышечная масса еще не адаптирована к колебаниям артериального давления, она не способна четко усваивать кислород.

"Ближе к весне наладится температура, наши мышцы придут в норму. У молодых людей быстро адаптируются мышцы, пожилым это уже несвойственно", – заключил кардиолог.

Напомним, диетолог перечислила овощи, которые непременно должны быть в рационе зимой.

До этого мы рассказывали, где в Украине 24 января будет до +10 градусов.