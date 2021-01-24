ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Стрибок від -22 до +10 за два дні: лікар розповів, як пережити різкі перепади температур

Неділя 24 січня 2021 09:08
Стрибок від -22 до +10 за два дні: лікар розповів, як пережити різкі перепади температур
Погода в Україні в січні 2021 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Погода в Україні буквально за кілька днів змінилася з сильних морозів у відміток -24... -22 до значних, зовсім незимових "плюсів" вище 7-9 градусів тепла. Такі коливання не можуть не позначатися на стані здоров'я людини. Люди сприйнятливі до перепадів атмосферного тиску, геомагнітних бур, зміни вологості і температури повітря неодмінно відчувають погіршення стану.

Військовий лікар, кардіолог Володимир Хорошев розповів, як пережити потужні температурні гойдалки. Про це йдеться в матеріалі КП.

Під час морозів атмосферний тиск сильно підвищений. У кожної людини є внутрішні артеріальні судини та барорецептори, які регулюють артеріальний тиск, вони завжди орієнтовані на атмосферний тиск. У людей з гіпертонією, гіпотонією, а також інсультом та інфарктом в анамнезі морози провокують ряд негативних станів, починаючи від втоми й слабкості, і закінчуючи настанням кризових загострень хвороб. Фахівець вважає, що перше, що можна зробити для поліпшення стану – змінити раціон.

"Дещо поліпшити стан можна змінивши режим. Наприклад, не варто вживати щільну їжу, краще віддати перевагу маленьким порціям, але збільшити частоту прийому. Підійдуть рибні бульйони, а от від продуктів, які призводять до газоутворення краще відмовитися", – розповідає медик.

Людям, залежним від погоди під час перепадів температур краще відмовитися від серйозного фізичного навантаження. Оскільки наша м'язова маса ще не адаптована до коливань артеріального тиску, вона не здатна чітко засвоювати кисень.

"Ближче до весни налагодиться температура, наші м'язи прийдуть в норму. У молодих людей швидко адаптуються м'язи, літнім це вже не властиво", – завершив кардіолог.

Нагадаємо, дієтолог перерахувала овочі, які неодмінно повинні бути в раціоні взимку.

До цього ми розповідали, де в Україні 24 січня буде до +10 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя врачитемператураПогода

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся