Стрибок від -22 до +10 за два дні: лікар розповів, як пережити різкі перепади температур

Погода в Україні в січні 2021 (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні буквально за кілька днів змінилася з сильних морозів у відміток -24... -22 до значних, зовсім незимових "плюсів" вище 7-9 градусів тепла. Такі коливання не можуть не позначатися на стані здоров'я людини. Люди сприйнятливі до перепадів атмосферного тиску, геомагнітних бур, зміни вологості і температури повітря неодмінно відчувають погіршення стану.

Військовий лікар, кардіолог Володимир Хорошев розповів, як пережити потужні температурні гойдалки. Про це йдеться в матеріалі КП.

Під час морозів атмосферний тиск сильно підвищений. У кожної людини є внутрішні артеріальні судини та барорецептори, які регулюють артеріальний тиск, вони завжди орієнтовані на атмосферний тиск. У людей з гіпертонією, гіпотонією, а також інсультом та інфарктом в анамнезі морози провокують ряд негативних станів, починаючи від втоми й слабкості, і закінчуючи настанням кризових загострень хвороб. Фахівець вважає, що перше, що можна зробити для поліпшення стану – змінити раціон.

"Дещо поліпшити стан можна змінивши режим. Наприклад, не варто вживати щільну їжу, краще віддати перевагу маленьким порціям, але збільшити частоту прийому. Підійдуть рибні бульйони, а от від продуктів, які призводять до газоутворення краще відмовитися", – розповідає медик.

Людям, залежним від погоди під час перепадів температур краще відмовитися від серйозного фізичного навантаження. Оскільки наша м'язова маса ще не адаптована до коливань артеріального тиску, вона не здатна чітко засвоювати кисень.

"Ближче до весни налагодиться температура, наші м'язи прийдуть в норму. У молодих людей швидко адаптуються м'язи, літнім це вже не властиво", – завершив кардіолог.

Нагадаємо, дієтолог перерахувала овочі, які неодмінно повинні бути в раціоні взимку.

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