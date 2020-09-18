Какие продукты лучше есть вечером и утром: диетолог поделилась списком

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт дала базовые рекомендации для тех, кто не хочет считать БЖУ

Правильный вечерний и утренний прием пищи очень важны для организма, а при похудении они еще и являются ключевыми. Диетолог Ольга Усенко рассказала в Instagram, что лучше есть на завтрак и на ужин, а от чего стоит воздержаться.

На самом же деле важно больше общее КБЖУ в течение дня, и совершенно не важно, в какое время вы поели и что, главное:

ужин до 19:00

завтрак до 9:00

сон не ранее чем через 3 часа после еды

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Но для такой схемы нужно подсчитывать КБЖУ, что не всегда удобно и не всем хочется это делать. Для таких случаев есть универсальные базовые рекомендации для тех, кто не разбирается досконально в схемах питания:

все гарниры, хлеб, хлебцы, бобовые мы едим до 17:00

все фрукты, сухофрукты мы едим до 17:00

молочные и кисломолочные продукты мы едим до 17:00

То есть вечером нежелательно: фрукты, сухофрукты, творог, сыр, хлеб, хлебцы, гречку, рис, хумус и тд.... Почему?

Иллюстративное фото (pexels.com)

Что-то соленое: например, сыр может утром дать отечность. Что-то с фруктозой, лактозой и вообще с углеводами в целом, а вечером мы меньше активны и энергии нам нужно меньше, чем утром, а еще если мы не контролируем схемы питания, то можем легко перебрать с углеводами и вечером они не нужны.

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Универсальный ужин: белок (рыба/мясо/птица/морепродукты) с овощами в любом виде и жирами (масло/семена/орехи/авокадо).

Когда не знаешь, что есть, ешь такое.

Когда не следишь за схемами питания, ешь такое.

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Что есть утром?

Тут все проще и все зависит от схем питания.

Самые оптимальные варианты завтрака -

Творог с фруктами и орехами

Яйца с овощами и сыром и т.д.

⠀Иллюстративное фото (pexels.com)

И, конечно же, если не знаешь, когда есть вкусняшку и когда есть что-то, что сильно хочется, это как раз про первую половину дня. Тогда больше шансов получить меньше последствий, если компенсировать активностью.

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