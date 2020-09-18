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Какие продукты лучше есть вечером и утром: диетолог поделилась списком

Пятница 18 сентября 2020 09:38
Какие продукты лучше есть вечером и утром: диетолог поделилась списком
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Эксперт дала базовые рекомендации для тех, кто не хочет считать БЖУ

Правильный вечерний и утренний прием пищи очень важны для организма, а при похудении они еще и являются ключевыми. Диетолог Ольга Усенко рассказала в Instagram, что лучше есть на завтрак и на ужин, а от чего стоит воздержаться.

На самом же деле важно больше общее КБЖУ в течение дня, и совершенно не важно, в какое время вы поели и что, главное:

  • ужин до 19:00
  • завтрак до 9:00
  • сон не ранее чем через 3 часа после еды


Но для такой схемы нужно подсчитывать КБЖУ, что не всегда удобно и не всем хочется это делать. Для таких случаев есть универсальные базовые рекомендации для тех, кто не разбирается досконально в схемах питания:

  • все гарниры, хлеб, хлебцы, бобовые мы едим до 17:00
  • все фрукты, сухофрукты мы едим до 17:00
  • молочные и кисломолочные продукты мы едим до 17:00

То есть вечером нежелательно: фрукты, сухофрукты, творог, сыр, хлеб, хлебцы, гречку, рис, хумус и тд.... Почему?

Какие продукты лучше есть вечером и утром: диетолог поделилась списком

Иллюстративное фото (pexels.com)

Что-то соленое: например, сыр может утром дать отечность. Что-то с фруктозой, лактозой и вообще с углеводами в целом, а вечером мы меньше активны и энергии нам нужно меньше, чем утром, а еще если мы не контролируем схемы питания, то можем легко перебрать с углеводами и вечером они не нужны.

Универсальный ужин: белок (рыба/мясо/птица/морепродукты) с овощами в любом виде и жирами (масло/семена/орехи/авокадо).
Когда не знаешь, что есть, ешь такое.
Когда не следишь за схемами питания, ешь такое.

Что есть утром?
Тут все проще и все зависит от схем питания.
Самые оптимальные варианты завтрака -

  • Творог с фруктами и орехами
  • Яйца с овощами и сыром и т.д.

Какие продукты лучше есть вечером и утром: диетолог поделилась спискомИллюстративное фото (pexels.com)

И, конечно же, если не знаешь, когда есть вкусняшку и когда есть что-то, что сильно хочется, это как раз про первую половину дня. Тогда больше шансов получить меньше последствий, если компенсировать активностью.

Напомним, что ранее диетолог Катя Медушкина рассказала о мифах про питание по часам.

К слову, диетолог Тана Фиалкова раскрыла особенности приема БАДов и витаминов.

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