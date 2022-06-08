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"Скабеева сжигает альбом ABBA": Галкин метко пошутил про Россию и НАТО

Максим Галкин удачно пошутил про Россию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Российский юморист Максим Галкин, который живет сейчас с Аллой Пугачевой в Израиле, емко пошутил про войну в Украине, НАТО и россиян.

Фрагмент видео с выступления опубликовали в сети.

Юморист на концерте не побоялся высмеять пропагандистку Скабееву и кремлевский режим.

Максим заявил о том, что предвидит антискандинавские настроения в России из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

"Они говорили, что делают эту спецоперацию, чтобы отодвинуть НАТО от границ России. И чего? (говорит что-то на финском). Нравится-не нравится — НАТО расширяется", - пошутил Галкин.

Отметим, что выступление Галкина проходило в Израиле.

"Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом АВВА, шведскую стенку переименуют в лазалку. И, конечно, запретят сказки Астрид Линдгрен. Я уже вижу Соловьева, и он орет: "Карлсон", - пошутил Галкин, выступая перед израильской публикой.

Напомним, Максим Галкин вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, и их двумя детьми уехали в Израиль после начала вторжения России в Украину. В одном из своих постов Галкин поддержал украинцев, что вызвало бурю негодования его российских подписчиков.

Они писали Галкину, что он совсем не патриот и предал родину. Пропагандистка Скабеева позволила себе обзывать Галкина в одном из своих эфиров. Она открыто высмеивала его, не стесняясь в выражениях.

Ранее мы писали, что Максим Галкин гневно разнес российские средства массовой информации. После этого юмориста запретили в РФ.

Также сообщалось, что артист опубликовал рассказ девочки, пережившей оккупацию Мариуполя. Он выразил поддержку Украине.

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Максим Галкин