Названо критичний вік, коли найчастіше з’являється перша сивина

В якому віці ймовірно з'явиться сивина

Експерти з краси не визначають точний вік, але говорять про причини та вікові діапазони, в яких вони зазвичай з’являються.

Згідно з експертами з краси та здоров’я, вікові діапазони, у яких сиве волосся з’являється найбільше, зазвичай становлять від 30 років (вік, коли починають оцінювати появу перших сивих волосся) до 40 років.

Однак бувають випадки сивини навіть у підлітків. Як згадувалося вище, немає точного віку для появи сивого волосся, насправді це також підкоряється іншим факторам. Більшість із них неможливо контролювати, але інші є змінними.

Фактори, які сприяють появі сивого волосся

Ці фактори в основному неможливо контролювати. У більшості випадків поява сивого волосся - це нормальний процес. Однак є також компонент, який ми можемо контролювати, наприклад, звички способу життя. Наприклад, стрес, перебування на сонці та такі залежності, як куріння, сприяють появі сивого волосся в більш ранньому віці.

З іншого боку, є фактори, які ми не можемо контролювати. Генетика - одна з них. Вона відіграє ключову роль у появі сивого волосся і, перш за все, в його розвитку. У зв'язку з цим стать також відіграє вирішальну роль. Чоловіки, як правило, страждають від появи сивого волосся раніше, ніж жінки.

Етнічна приналежність є фактором, який може визначити, коли з'являється сиве волосся. Згідно з різними дослідженнями, європеоїди, як правило, помічають сиве волосся раніше, ніж азіати чи афроамериканці. Важливо чітко розуміти, що цей процес є чимось нормальним і природним, і що часто ми не можемо уникнути цього, але завжди є компонент, який ми можемо контролювати: вести здоровий спосіб життя.