Ситуация улучшится: Голубовская рассказала, когда пандемия COVID-19 пойдет на спад

Коронавирус в Украине грозит нам самым тяжелым эпидемиологическим сезоном 2020/21 с момента возникновения пандемии в стране. Но есть надежда, что ситуация улучшится.

Такое заявление сделала Ольга Голубовская, инфекционист, заслуженный врач Украины, во время онлайн-брифинга по ситуации с коронавирусом за последние сутки.

По словам завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца, сейчас мы наблюдаем прогнозируемый и естественный прирост. Причем цифра реального распространения болезни всегда выше, чем официальная статистика.

Кроме того, есть люди с коронавирусной инфекцией, у которых отрицательный результат ПЦР.

Следующий сезон будет очень тяжелым, уверена Голубовская, но не все так страшно.

"Я всем желаю здоровья, помогите и нам пережить этот тяжелый сезон… В ближайшие несколько месяцев мы ожидаем рост заболевания, а уже ближе к марту, возможно раньше, никто этого не знает, может быть ситуация несколько улучшится", - заявила инфекционист.

Ранее Ольга Голубовская также заявляла, что ближайшие полгода в стране будут очень тяжелыми. Инфекционист, даже высказала такую мысль, что всем нам нужно дожить до весны.

А вот коллега Голубовской Евгений Дубровский рассказал про несколько сценариев развития событий с коронавирусом в Украине. И некоторые из них обнадеживают.

Тем временем в Украине с начала пандемии коронавируса впервые цифра новых заболевших превысила 7 тысяч.