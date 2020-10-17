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Врач-инфекционист рассказал, когда коронавирус покинет Украину: есть надежда

Суббота 17 октября 2020 12:08
Врач-инфекционист рассказал, когда коронавирус покинет Украину: есть надежда
Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Украинский врач говорит, что коронавирус еще долго не будет давать украинцам покоя

Эпидемия коронавируса в Украине может закончиться лишь после появления коллективного иммунитета у украинцев. А на это может уйти ни много ни мало - несколько лет, но есть надежда.

Так, по словам врача-инфекциониста из Киевской городской больницы №4 Евгения Дубровского, переболеть должно большинство украинцев. Об этом пишет ТСН.

"Этого никто не знает. Есть предположение, что эпидемия закончится, когда появится коллективный иммунитет. То есть переболеет большинство из населения. Но это - длительный процесс. На это может уйти и год, и два", - высказал предположение медик.

Но есть вероятность того, что штамм вируса SARS-CoV-2 станет слабее.

"Есть надежда, что вирус смутирует и ослабнет. Тоже вполне вероятно и ожидаемо. Но это все - предположения", - добавил Дубровский.

Что касается ближайшей перспективы, то эта зима точно будет непростой. Ведь кроме коронавируса украинцев атакуют и другие сезонные вирусные инфекции, которые никто не отменял.

"Но мы ее (зиму. - Ред.) переживем. Большинство выздоровеет без особых проблем. Но чтобы не было страшного коллапса, паники и беспорядка, нужно уже сейчас, уже сегодня решать важные вопросы и быстро наверстывать то, что не сделали за полгода. Особенно это касается увеличения медицинских кадров и реорганизации амбулаторной помощи", - подчеркнул Дубровский.

Тем временем в Украине очередной абсолютный антирекорд по количеству заболевших коронавирусом - 6410 новых инфицированных. С начала пандемии в Украине выявили уже 293 641 случай заболевания COVID-19.

Ранее появились доказательства ученых, что на риски заразиться коронавирусом и тяжесть протекания болезни влияет группа крови человека.

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