Ситуація напружена. Українці не можуть купити квитки на поїзди Укрзалізниці
Укрзалізниця опинилася знову у центрі скандалу. Річ у тому, що люди не можуть купити квитки на 5-ключові напрямки. Квитків на сайті - просто немає.
Про це повідомив Олег Васильєв у Facebook.
Деталі скандалу з УЗ
Васильєв розповів, що ситуація з квитками на потяги Україною залишається напруженою.
"За ключовими напрямками місця у поїздах відсутні, десь квитків немає на найближчі 7 днів. Досить аномально виглядає відсутність місць по буднях. Зокрема, у повідомленні Київ-Львів квитки відсутні на 8, 9, 10 серпня. На 11 та 12 серпня призначено додаткові потяги №163, №191", - написав він.
Запоріжжя-Дніпро-Львів - є квитки на 8 серпня - поїзд №120.
Львів-Дніпро-Запоріжжя - з 7 по 13 серпня квитки відсутні.
Харків-Львів, Одеса-Львів, Харків-Одеса - з 7 до 13 серпня квитки відсутні.
Одеса-Харків - є квитки на 10 серпня, поїзд №8. Львів-Харків - є квитки на 12 липня, поїзд №17.
Львів-Одеса - є квитки на 8, 10 серпня - поїзди: №12, №37.
Київ-Хелм, Київ-Перемишль - з 7 по 13 серпня квитки відсутні.
Аналогічна ситуація за напрямками: Київ-Івано-Франківськ, Київ-Чернівці, Київ-Ворохта-Рахів.
На поїзди УЗ неможливо купити квитки (Скриншот)
Що думають українці з цього приводу
У коментарях люди написали, що ситуація з квитками справді критична, а додаток УЗ має багато недоліків.
- Так, щось зараз зовсім туго з квитками. Особливо мене здивувало, що взагалі немає квитків Львів-Пшемисль, не спостерігав там такого у мирний час. Це при тому, що там зараз 4 поїзди.
- На Хелм нових не додають чомусь. Вчора мав би відкритися продаж, але ні. На 24 є і все...
- А ще бісить, що на Інтерсіті не можна взяти квитки в касі за безкоштовною формою для залізничників. Прийшлось назад брати за повну вартість на той потяг, який мені потрібний.
- Погано, що в застосунку немає відомостей щодо можливості пересадок на приміські поїзди, та немає притомного узгодження максимальної кількості приміських потягів, якими пасажир міг би доїхати до проміжних зупинок.
До речі, раніше ми писали, що українці масово скаржаться на нововведення з квитками Укрзалізниці.