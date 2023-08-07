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Ситуация напряженная. Украинцы не могут купить билеты на поезда Укрзализныци

Новина українською →
Понедельник 07 августа 2023 13:44
Ситуация напряженная. Украинцы не могут купить билеты на поезда Укрзализныци Украинцы не могут купить билеты на УЗ (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця очутилась вновь в центре скандала. Дело в том, что люди не могут купить билеты на 5ключевые направления. Билетов на сайте - просто нет.

Об этом сообщил Олег Васильев в Facebook.

Детали скандала с УЗ

Васильев рассказал, что ситуация с билетами на поезда по Украине остается напряженной.

"По ключевым направлениям места в поездах отсутствуют, где-то билетов нет на ближайшие 7 дней. Довольно аномально выглядит отсутствие мест по будням. В частности, в сообщении Киев-Львов билеты отсутствуют на 8, 9, 10 августа. На 11 и 12 августа назначены дополнительные поезда №163, №191", - написал он.

Запорожье-Днепр-Львов – есть билеты на 8 августа – поезд №120.

Львов-Днепр-Запорожье – с 7 по 13 августа билеты отсутствуют.

Харьков-Львов, Одесса-Львов, Харьков-Одесса – с 7 по 13 августа билеты отсутствуют.

Одесса-Харьков – есть билеты на 10 августа, поезд №8. Львов-Харьков – есть билеты на 12 июля, поезд №17.

Львов-Одесса – есть билеты на 8, 10 августа – поезда: №12, №37.

Киев-Хелм, Киев-Перемышль – с 7 по 13 августа билеты отсутствуют.

Аналогичная ситуация по направлениям: Киев-Ивано-Франковск, Киев-Черновцы, Киев-Ворохта-Рахов.

Ситуация напряженная. Украинцы не могут купить билеты на поезда УкрзализныциСитуация напряженная. Украинцы не могут купить билеты на поезда УкрзализныциНа поезда УЗ невозможно купить билеты (Скриншот)

Что думают украинцы по этому поводу

В комментариях люди написали, что ситуация с билетами действительно критическая, а приложение УЗ имеет много недостатков.

  • Да, что-то сейчас совсем туго с билетами. Особенно меня удивило что вообще нет билетов Львов-Пшемысль, не наблюдал там такого в мирное время. И это при том что там сейчас 4 поезда.
  • На Хелм нових не додають чомусь. Вчора мав би відкритись продаж, але нема. На 24 є і все...
  • А ще бісить що на Інтерсіті не можна взяти квитки в касі по безкоштовній формі для залізничників. Прийшлось назад брати за повну вартість на той потяг, який мені потрібен.
  • Погано, що в застосунку немає відомостей щодо моєливості пересадок на приміські поїзди, та немає притомного узгодження максимальної кількості приміських потягів, якими пасажир міг би доїхати до проміжних зупинок.

Кстати, ранее мы писали о том, что украинцы массово жалуются на нововведение с билетами Укрзализныци.

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Укрзализныця