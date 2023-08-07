Ситуация напряженная. Украинцы не могут купить билеты на поезда Укрзализныци

Укрзализныця очутилась вновь в центре скандала. Дело в том, что люди не могут купить билеты на 5ключевые направления. Билетов на сайте - просто нет.

Об этом сообщил Олег Васильев в Facebook.

Детали скандала с УЗ

Васильев рассказал, что ситуация с билетами на поезда по Украине остается напряженной.

"По ключевым направлениям места в поездах отсутствуют, где-то билетов нет на ближайшие 7 дней. Довольно аномально выглядит отсутствие мест по будням. В частности, в сообщении Киев-Львов билеты отсутствуют на 8, 9, 10 августа. На 11 и 12 августа назначены дополнительные поезда №163, №191", - написал он.

Запорожье-Днепр-Львов – есть билеты на 8 августа – поезд №120.

Львов-Днепр-Запорожье – с 7 по 13 августа билеты отсутствуют.

Харьков-Львов, Одесса-Львов, Харьков-Одесса – с 7 по 13 августа билеты отсутствуют.

Одесса-Харьков – есть билеты на 10 августа, поезд №8. Львов-Харьков – есть билеты на 12 июля, поезд №17.

Львов-Одесса – есть билеты на 8, 10 августа – поезда: №12, №37.

Киев-Хелм, Киев-Перемышль – с 7 по 13 августа билеты отсутствуют.

Аналогичная ситуация по направлениям: Киев-Ивано-Франковск, Киев-Черновцы, Киев-Ворохта-Рахов.

На поезда УЗ невозможно купить билеты (Скриншот)

Что думают украинцы по этому поводу

В комментариях люди написали, что ситуация с билетами действительно критическая, а приложение УЗ имеет много недостатков.