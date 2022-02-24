Ситуация в Днепре прямо сейчас: что происходит в городе

Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе 24 февраля 2022 года. Многие наши города были подвержены ракетным ударам, в районе границы с Беларусью атакованы украинские пограничники.
О том, что сейчас происходит в Днепре, как здесь люди реагируют на обстановку в стране, что с транспортом, объектами инфраструктуры читайте - в текстовом онлайне РБК-Украина.
В связи с ситуацией в стране в Днепре закрыли аэропорт. По сообщению NOTAM, аэродром закрыли с 00:00 23 февраля.
Мэрия Днепра призывает родителей оставить детей дома и сохранять спокойствие. Об этом написал мэр Днепра Бориса Филатова в Facebook.
"Родители, детей в школы и садики НЕ ведем. До особых распоряжений.
Находимся дома. Пожалуйста, репост. Также прошу всех воздержаться от постов "Тут взрыв", "Сюда сбросили бомбу". Не разгоняйте фейки о "десанте в Мариуполе и Одессе". Займитесь лучше родными и близкими. Пока "работают" по военным частям и ПВО. Угрозы гражданским нет. Дальше буду информировать", - написал он.
Как сообщает Служба автодорог области в целях безопасности полиция перекрыла движение
Общественный транспорт в Днепре и области работает в штатном режиме
В супермаркетах товары есть и будут, так как склады полные. Но люди поддаются панике и создают ажиотаж.
На заправках аналогичная ситуация. Также весь коммунальный и особый транспорт заправлен.
Медицина. Просьба не звонить без необходимости на линию 103. Также отменены обычные операции, для того, чтобы были операционные и хирурги для наших военных в случае чего.
Все работают, сотрудники на своих рабочих местах. Все важные предприятия на 100% работают.
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