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Система харчування 85/15. Що це таке та чому вона ефективна

П'ятниця 14 червня 2024 15:00
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Система харчування 85/15. Що це таке та чому вона ефективна Фото: Що треба їсти на системі 85/15 (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Ольга Безугла

Інколи так відбувається, що дієта є надто обмежувальною, або складною у пошуку продуктів чи інгредієнтів, або ще щось. Людина не може її постійно дотримуватися. В такому випадку може допомогти правило 85/15. Тобто можна досягти чудових результатів, якщо дотримуватимуться дієти лише 85%.

В чому полягає така система харчування, розказує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Ольги Безуглої в Instagram.

В чому полягає система 85/15

Система 85:15 - це підхід до харчування, що дозволяє досягати балансу між здоровим харчуванням і задоволенням від їжі.

Основна ідея полягає в тому, щоб 85% часу харчуватися рекомендованими продуктами, а 15% - дозволяти собі улюблені страви, які можуть бути менш корисними.

Чому 85% працює?

Тому що для більшості з нас коли ми замінюємо багато нездорових продуктів на цільні, поживні, необроблені продукти маємо вже багато бенефісів і це допомагає відчувати себе ситим і задоволеним і суттєво збільшує поживну цінність раціону. І навпаки, намагання дотримуватися дієти 100% часу часто призводить до невдач, невпевненості в собі і, зрештою, до відмови від дієти.

Таким чином вважається, що відмітка 85% може працювати як найкраща довгострокова стратегія.

Система харчування 85/15. Що це таке та чому вона ефективнаДотримуйтеся здорового харчування 85% часу (фото: freepik.com)

Основні принципи харчування по такій системі

Здорових продуктів у вашому раціоні має бути 85%. Фрукти та овочі треба споживати з кожним прийомом їжі.

Цільнозернові продукти - крупи, рис, макарони, хліб допомогають насиченню надовго.

Білки обов'язкові в раціоні. До них відносяться м'ясо, риба, бобові та горіхи.

Корисні жири - це авокадо, оливкова олія, горіхи та насіння для підтримки здоров'я мозку.

Улюблених смаколиків, які ви любите, наприклад, шоколад, морозиво, фастфуд - має бути в раціоні не більше 15%.

Цей підхід дозволяє включати в раціон продукти, які приносять задоволення без почуття провини.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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