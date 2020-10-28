Синяки проходят до сих пор: Анастасия Луговая впервые взглянула в глаза обидчику

Анастасия Луговая (фото: instagram/nastyalugova)

Анастасия Луговая рассказала, как чувствует себя после нападения в поезде Мариуполь-Киев

Анастасия Луговая, которая стала жертвой жестокого избиения в поезде Мариуполь-Киев, впервые встретилась со своим обидчиком. Летом девушка едва не стала жертвой изнасилования, злоумышленника задержали. Теперь же идет судебный процесс над ним.

Настя рассказала, что все еще лечится после избиения. Синяки на лице все еще есть, но постепенно они проходят, а искривление нижней челюсти можно будет начать исправлять лишь через три месяца.

Девушка на закрытом заседании впервые встретилась с 45-летним дважды судимым Виталием Рудзько. Так зовут ее обидчика. Сейчас Настя выглядит хорошо, но три месяца назад без содрогания на нее смотреть было нельзя - она едва разговаривала.

Напомним, что вопиющий инцидент случился в ночь с 31 июля на 1 августа. Рудзько тогда пробрался в купе в 3 часа ночи, заблокировал двери и напал. Сын проснулся и начал плакать. Тогда насильник потащил Настю в соседнее купе, где полностью разделся. Но когда Захар заплакал второй раз, девушка уговорила злоумышленника пойти успокоить сына (чтобы тот не разбудил весь поезд). Тогда она схватила ребенка, и они вместе побежали к проводнице. Так Насте удалось спастись.

После этой страшной истории украинцы начали рассказывать свои истории надругательств. Работа "Укрзализныци" также изменилась. Как минимум 10 поездов будет сопровождать военизированная охрана.

В суде подозреваемый просил прощения. Мол, намерений насиловать девушку у него не было и его "бес попутал". Рудзько говорил, что готов работать, дабы компенсировать финансовые потери и даже обещал путевку в Египет. Но суд оставил злоумышленника еще на два месяца за решеткой.

Рудзько грозит до пяти лет, но Настя считает такое срок слишком мягким.

Анастасия Луговая впервые встретилась со своим обидчиком (видео: ТСН)

Ранее Анастасия Луговая рассказала неизвестную правду про нападение. Девушка говорит, что кроме нее могли быть еще жертвы.