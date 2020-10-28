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Синці проходять досі: Анастасія Лугова вперше глянула в очі кривдникові

Середа 28 жовтня 2020 08:06
Синці проходять досі: Анастасія Лугова вперше глянула в очі кривдникові
Анастасія Лугова (фото: instagram/nastyalugova)
Автор: Світлана Мащенко

Анастасія Лугова розповіла, як почуває себе після нападу в поїзді Маріуполь-Київ

Анастасія Лугова, яка стала жертвою жорстокого побиття в поїзді Маріуполь-Київ, вперше зустрілася зі своїм кривдником. Влітку дівчина ледь не стала жертвою зґвалтування, зловмисника затримали. Тепер же йде судовий процес над ним.

Настя розповіла, що все ще лікується після побиття. Синці на обличчі все ще є, але поступово вони проходять, а викривлення нижньої щелепи можна буде почати виправляти лише через три місяці.

Дівчина на закритому засіданні вперше зустрілася з 45-річним двічі судимим Віталієм Рудзько. Так звуть її кривдника. Зараз вона виглядає добре, але три місяці тому без здригання на неї дивитися було не можна - вона ледве розмовляла.

Нагадаємо, що кричущий інцидент стався в ніч з 31 липня на 1 серпня. Рудзько тоді пробрався в купе о 3 години ночі, заблокував двері і напав. Син прокинувся і почав плакати. Тоді ґвалтівник потягнув Настю в сусіднє купе, де повністю роздягнувся. Але коли Захар заплакав другий раз, дівчина вмовила зловмисника піти заспокоїти сина (щоб той не розбудив весь поїзд). Тоді вона схопила дитину, і вони разом побігли до провідниці. Так Насті вдалося врятуватися.

Після цієї страшної історії українці почали розповідати свої історії наруги. Робота "Укрзалізниці" також змінилася. Як мінімум 10 поїздів буде супроводжувати воєнізована охорона.

В суді підозрюваний просив вибачення. Мовляв, намірів гвалтувати дівчину у нього не було і його "біс поплутав". Рудзько говорив, що готовий працювати, щоб компенсувати фінансові втрати і навіть обіцяв путівку в Єгипет. Але суд залишив зловмисника ще на два місяці за ґратами.

Рудзьку загрожує до п'яти років, але Настя вважає такий термін занадто м'яким.

Лугова Анастасія вперше зустрілася зі своїм кривдником (відео: ТСН)

Раніше Анастасія Лугова розповіла невідому правду про напад. Дівчина каже, що крім неї могли бути інші жертви.

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