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Синці "на рівному місці": що насправді означають гематоми без травм

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Неділя 18 червня 2023 07:30
Синці "на рівному місці": що насправді означають гематоми без травм Чому виникають синці без травм (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Утворення гематом після травмування - це нормально, хоч і боляче. Але часто темні плями на шкірі виникають без очевидної причини. Іноді це може бути симптомом проблем зі здоров'ям, з якими варто звернутися за медичною допомогою.

Про це розповіла лікарка Наталя Шевчук на Instagram-сторінці Медичного центру "Доказові".

В яких випадках причини синців не є небезпечними

За словами медика, легке утворення синців є поширеною скаргою в медичній практиці як для лікарів первинної ланки, так і для гематологів.

Під "легкими" маються на увазі синці, що з’являються без травми в анамнезі або синці після незначної травми, яка не викликала б синців у минулому.

Доведено, що жінки стикаються з такою проблемою частіше за чоловіків.

Які причини появи синців

Медики кажуть, що причини синців можуть бути через "ламкість" кровоносних судин і навколишніх тканин, аномалії тромбоцитів і порушення згортання крові, прийому деяких ліків, недостатність певних речовин.

Ліки, які можуть збільшувати ризик утворення синців: антикоагулянти, антиагреганти, включаючи нестероїдні протизапальні препарати, глюкокортикоїди, деякі антибіотики, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну.

Також причинами синців може бути алкоголь і прийом вітаміну Е.

В яких випадках не потрібні додаткові обстеження

Якщо ви відповідаєте таким критеріям, то вам не варто обстежуватися додатково через появу синців:

  • Поширення синців переважно вздовж дистальних відділів кінцівок (нижніх), особливо якщо це пов’язано з травмою
  • Відсутність інших ознак кровотечі (наприклад, повторне носове кровотеча, кровотеча з ясен, гемартроз (кровотеча в суглоби)
  • Відсутність значних неочікуваних кровотеч в особистому або сімейному анамнезі

Коли варто звернутися до лікаря

Пацієнти з будь-яким із наведених нижче захворювань повинні бути направлені до гематолога:

  • Постійні значні синці (п’ять або більше синців більше 1 см у діаметрі) без будь-якої відомої травми
  • Особистий або сімейний анамнез аномальної кровотечі після операцій або травми
  • Асоційована кровотеча з інших місць (наприклад, рецидив носової кровотечі, кровотеча з ясен, гемартроз)
  • Аномальні лабораторні аналізи, які свідчать про геморагічні порушення

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