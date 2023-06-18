Синці "на рівному місці": що насправді означають гематоми без травм

Утворення гематом після травмування - це нормально, хоч і боляче. Але часто темні плями на шкірі виникають без очевидної причини. Іноді це може бути симптомом проблем зі здоров'ям, з якими варто звернутися за медичною допомогою.

Про це розповіла лікарка Наталя Шевчук на Instagram -сторінці Медичного центру "Доказові".

В яких випадках причини синців не є небезпечними

За словами медика, легке утворення синців є поширеною скаргою в медичній практиці як для лікарів первинної ланки, так і для гематологів.

Під "легкими" маються на увазі синці, що з’являються без травми в анамнезі або синці після незначної травми, яка не викликала б синців у минулому.

Доведено, що жінки стикаються з такою проблемою частіше за чоловіків.

Які причини появи синців

Медики кажуть, що причини синців можуть бути через "ламкість" кровоносних судин і навколишніх тканин, аномалії тромбоцитів і порушення згортання крові, прийому деяких ліків, недостатність певних речовин.

Ліки, які можуть збільшувати ризик утворення синців: антикоагулянти, антиагреганти, включаючи нестероїдні протизапальні препарати, глюкокортикоїди, деякі антибіотики, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну.

Також причинами синців може бути алкоголь і прийом вітаміну Е.

В яких випадках не потрібні додаткові обстеження

Якщо ви відповідаєте таким критеріям, то вам не варто обстежуватися додатково через появу синців:

Поширення синців переважно вздовж дистальних відділів кінцівок (нижніх), особливо якщо це пов’язано з травмою

Відсутність інших ознак кровотечі (наприклад, повторне носове кровотеча, кровотеча з ясен, гемартроз (кровотеча в суглоби)

Відсутність значних неочікуваних кровотеч в особистому або сімейному анамнезі

Коли варто звернутися до лікаря

Пацієнти з будь-яким із наведених нижче захворювань повинні бути направлені до гематолога: