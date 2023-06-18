Синці "на рівному місці": що насправді означають гематоми без травм
Утворення гематом після травмування - це нормально, хоч і боляче. Але часто темні плями на шкірі виникають без очевидної причини. Іноді це може бути симптомом проблем зі здоров'ям, з якими варто звернутися за медичною допомогою.
Про це розповіла лікарка Наталя Шевчук на Instagram-сторінці Медичного центру "Доказові".
В яких випадках причини синців не є небезпечними
За словами медика, легке утворення синців є поширеною скаргою в медичній практиці як для лікарів первинної ланки, так і для гематологів.
Під "легкими" маються на увазі синці, що з’являються без травми в анамнезі або синці після незначної травми, яка не викликала б синців у минулому.
Доведено, що жінки стикаються з такою проблемою частіше за чоловіків.
Які причини появи синців
Медики кажуть, що причини синців можуть бути через "ламкість" кровоносних судин і навколишніх тканин, аномалії тромбоцитів і порушення згортання крові, прийому деяких ліків, недостатність певних речовин.
Ліки, які можуть збільшувати ризик утворення синців: антикоагулянти, антиагреганти, включаючи нестероїдні протизапальні препарати, глюкокортикоїди, деякі антибіотики, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну.
Також причинами синців може бути алкоголь і прийом вітаміну Е.
В яких випадках не потрібні додаткові обстеження
Якщо ви відповідаєте таким критеріям, то вам не варто обстежуватися додатково через появу синців:
- Поширення синців переважно вздовж дистальних відділів кінцівок (нижніх), особливо якщо це пов’язано з травмою
- Відсутність інших ознак кровотечі (наприклад, повторне носове кровотеча, кровотеча з ясен, гемартроз (кровотеча в суглоби)
- Відсутність значних неочікуваних кровотеч в особистому або сімейному анамнезі
Коли варто звернутися до лікаря
Пацієнти з будь-яким із наведених нижче захворювань повинні бути направлені до гематолога:
- Постійні значні синці (п’ять або більше синців більше 1 см у діаметрі) без будь-якої відомої травми
- Особистий або сімейний анамнез аномальної кровотечі після операцій або травми
- Асоційована кровотеча з інших місць (наприклад, рецидив носової кровотечі, кровотеча з ясен, гемартроз)
- Аномальні лабораторні аналізи, які свідчать про геморагічні порушення
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