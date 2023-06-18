Синяки "на ровном месте": что на самом деле означают гематомы без травм

Образование гематом после травмирования - это нормально, хоть и больно. Но часто темные пятна на коже появляются без очевидной причины. Иногда это может быть симптомом проблем со здоровьем, с которыми следует обратиться за медицинской помощью.

Об этом рассказала врач Наталья Шевчук на Instagram -странице Медицинского центра "Доказові".

В каких случаях причины кровоподтеков не опасны

По словам медика, легкое образование кровоподтеков является распространенной жалобой в медицинской практике как для врачей первичного звена, так и для гематологов.

Под "легкими" подразумеваются кровоподтеки, появляющиеся без травмы в анамнезе или кровоподтеки после незначительной травмы, которая не вызывала бы синяков в прошлом.

Доказано, что женщины сталкиваются с такой проблемой чаще мужчин.

Какие причины появления синяков

Медики говорят, что причины кровоподтеков могут быть из-за "ломкости" кровеносных сосудов и окружающих тканей, аномалии тромбоцитов и нарушения свертывания крови, приема некоторых лекарств, недостаточности определенных веществ.

Лекарства, которое может увеличивать риск образования синяков: антикоагулянты, антиагреганты, включая нестероидные противовоспалительные препараты, глюкокортикоиды, некоторые антибиотики, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.

Также причинами кровоподтеков может быть алкоголь и прием витамина Е.

В каких случаях не требуется дополнительных обследований

Если вы отвечаете таким критериям, то вам не стоит обследоваться дополнительно из-за появления кровоподтеков:

Распространение кровоподтеков преимущественно вдоль дистальных отделов конечностей (нижних), особенно если это связано с травмой

Отсутствие других признаков кровотечения (например, повторное носовое кровотечение, кровотечение из десен, гемартроз (кровотечение в суставы)

Отсутствие значительных неожиданных кровотечений в личном или семейном анамнезе

Когда следует обратиться к врачу

Пациенты с любым из следующих заболеваний должны быть направлены к гематологу: