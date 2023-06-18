Синяки "на ровном месте": что на самом деле означают гематомы без травм
Образование гематом после травмирования - это нормально, хоть и больно. Но часто темные пятна на коже появляются без очевидной причины. Иногда это может быть симптомом проблем со здоровьем, с которыми следует обратиться за медицинской помощью.
Об этом рассказала врач Наталья Шевчук на Instagram-странице Медицинского центра "Доказові".
В каких случаях причины кровоподтеков не опасны
По словам медика, легкое образование кровоподтеков является распространенной жалобой в медицинской практике как для врачей первичного звена, так и для гематологов.
Под "легкими" подразумеваются кровоподтеки, появляющиеся без травмы в анамнезе или кровоподтеки после незначительной травмы, которая не вызывала бы синяков в прошлом.
Доказано, что женщины сталкиваются с такой проблемой чаще мужчин.
Какие причины появления синяков
Медики говорят, что причины кровоподтеков могут быть из-за "ломкости" кровеносных сосудов и окружающих тканей, аномалии тромбоцитов и нарушения свертывания крови, приема некоторых лекарств, недостаточности определенных веществ.
Лекарства, которое может увеличивать риск образования синяков: антикоагулянты, антиагреганты, включая нестероидные противовоспалительные препараты, глюкокортикоиды, некоторые антибиотики, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.
Также причинами кровоподтеков может быть алкоголь и прием витамина Е.
В каких случаях не требуется дополнительных обследований
Если вы отвечаете таким критериям, то вам не стоит обследоваться дополнительно из-за появления кровоподтеков:
- Распространение кровоподтеков преимущественно вдоль дистальных отделов конечностей (нижних), особенно если это связано с травмой
- Отсутствие других признаков кровотечения (например, повторное носовое кровотечение, кровотечение из десен, гемартроз (кровотечение в суставы)
- Отсутствие значительных неожиданных кровотечений в личном или семейном анамнезе
Когда следует обратиться к врачу
Пациенты с любым из следующих заболеваний должны быть направлены к гематологу:
- Постоянные значительные кровоподтеки (пять или более синяков более 1 см в диаметре) без какой-либо известной травмы
- Личный или семейный анамнез аномального кровотечения после операций или травмы
- Ассоциированное кровотечение из других мест (например, рецидив носового кровотечения, кровотечение из десен, гемартроз)
- Аномальные лабораторные анализы, свидетельствующие о геморрагических нарушениях
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