Синоптики розповіли, коли в Україну прийде 20-градусне тепло

Погода в Україні навесні часто радуватиме українців теплом, але справжні високі 20-градусні показники нас чекають, найімовірніше вже після Великодня, тобто в другій половині квітня.
Дізнайтеся детальніше про прогноз погоди на середину весни - в матеріалі Styler нижче.
За словами Станіслава Щедріна, у другій половині березня температура триматиметься в межах +9...+11, на заході країни повітря прогріватиметься до +10...+13. Опадів буде небагато, а сонця ставатиме все більше.
"В кінці березня побільшає хмар, але ще дужче потепліє. На заході та півдні можуть бути періоди, коли температура сягатиме +14....+18 градусів", - пише синоптик у Facebook.
Квітень, прогнозує Щедрін, розпочнеться з похолодання.
"Зокрема, в Карпатах можливий сніг, а на решті території України - перші весняні зливи та грози", - розповідає він.
Але вже з другої декади місяця по всій країні почнеться тенденція до майже літньої погоди.
"Температура все частіше буде на рівні +15...+20 градусів. Періодично будуть зливи, подекуди з грозами. Також до кінця квітня буде вітряно", - зазначив синоптик.
За даними Gismeteo (за прогнозом для Києва), 20-градусні показники можливі вже в останні дні березня. Але це явище буде тимчасовим.
Далі перша половина квітня очікується з помірними теплом (+8... +15) та періодичними опадами.
А от у другій половині місяця ставатиме все тепліше - від +12 до +21 градуси.
Скриншот: gismeteo.ua
Схожий прогноз дає і ресурс Meteoprog, обіцяючи 20-градусне тепло ближче до кінця квітня.
Скриншот: meteoprog.com
Дізнайтеся також про всі церковні свята квітня 2023.
Крім того читайте, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями і чи будуть довгі вихідні.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.