UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синоптики розповіли, яким буде перший день літа

Погода в Україні на 1 червня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні на початку літа очікується мінлива і можуть бути неприємними сюрпризи для мешканців деяких областей у вигляді дощів і навіть гроз.

Яку погоду варто очікувати українцям у перший день літа – читайте у матеріалі нижче.

Місцями пройдуть дощі

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 1 червня в Україні переважатиме суха погода із сонцем, білими хмарами та підвищеним атмосферним тиском.

Окремі дощі з грозами ймовірні лише у Карпатах, місцями у Запоріжжі та Донецькій області – ближче до Азовського моря.

"У Києві літо дебютує теплим комфортним повітрям, удень очікується до +25 +26 градусів. Без опадів", - розповіла Діденко у своєму Telegram-каналі.

Вона додала, що вже 2 червня в Україну прийде атмосферний фронт із дощами та грозами, які більш типові для травня. Негода спочатку захопить традиційно західні області країни.

Чекайте на похолодання

За словами синоптика Укргідрометцентру Наталі Птухи, разом із грозами та дощами в Україну прийде і похолодання. 2-3 червня Україною проходитиме атмосферний фронт, а за ним піде зниження температури.

"Тобто, 3 та 4 червня буде відчутно прохолодніше, ніж зараз", - розповіла синоптик у коментарі для "24 каналу ".

Карта погоди в Україні на суботу, 3 червня

Де буде найтепліше

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, найвищі температури 1 червня очікуються у південній частині та на заході країни.

У західних областях прогріється до +24 +26 градусів, на півдні до +26 +27 градусів. На решті території країни очікується від +21 до +25 градусів.

У Києві 1 червня вдень прогріється до +24 +26 градусів, нічна температура не перевищить +10 +12 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 1 червня

До речі, раніше ми писали, який прогноз погоди на все літо дали синоптики.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніГідрометцентрПогода в Києві