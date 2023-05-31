Синоптики розповіли, яким буде перший день літа

Місцями пройдуть дощі

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 1 червня в Україні переважатиме суха погода із сонцем, білими хмарами та підвищеним атмосферним тиском.

Окремі дощі з грозами ймовірні лише у Карпатах, місцями у Запоріжжі та Донецькій області – ближче до Азовського моря.

"У Києві літо дебютує теплим комфортним повітрям, удень очікується до +25 +26 градусів. Без опадів", - розповіла Діденко у своєму Telegram-каналі.

Вона додала, що вже 2 червня в Україну прийде атмосферний фронт із дощами та грозами, які більш типові для травня. Негода спочатку захопить традиційно західні області країни.

Чекайте на похолодання

За словами синоптика Укргідрометцентру Наталі Птухи, разом із грозами та дощами в Україну прийде і похолодання. 2-3 червня Україною проходитиме атмосферний фронт, а за ним піде зниження температури.

"Тобто, 3 та 4 червня буде відчутно прохолодніше, ніж зараз", - розповіла синоптик у коментарі для "24 каналу ".

Карта погоди в Україні на суботу, 3 червня

Де буде найтепліше

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, найвищі температури 1 червня очікуються у південній частині та на заході країни.

У західних областях прогріється до +24 +26 градусів, на півдні до +26 +27 градусів. На решті території країни очікується від +21 до +25 градусів.

У Києві 1 червня вдень прогріється до +24 +26 градусів, нічна температура не перевищить +10 +12 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 1 червня