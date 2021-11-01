Синоптики рассказали, ждать ли дневных морозов и снега в ноябре: прогноз на месяц

Погода в Украине в ноябре будет неустойчивой, с колебаниями температуры и осадками. Во второй половине месяца вероятно похолодание и даже снег, а к концу месяца возможны дневные морозы.
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Согласно данным ресурса Meteo.ua для Киева, существенное похолодание и снег возможны уже во второй половине ноября, 16-го числа. А минусовая температура днем ожидается в последние дни месяца, 28-29 ноября.
Скрин: Погода в Киеве, прогноз на месяц (meteo.ua)
Ресурс World Weather дает более "мягкий" прогноз на ноябрь. Согласно ему, в ноябре дневных минусов мы не дождемся, а первый снег вероятен только в последние дни месяца.
Скрин: Прогноз погоды на ноябрь (world-weather)
В Украинском гидрометцентре в прогнозе на месяц говорят, что рекордов в этом месяце нам ждать вряд ли придется.
"Средняя месячная температура предполагается 1-7 тепла, что близко к норме. Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что в пределах нормы", - сообщили синоптики.
Синоптики прогнозируют на 1 ноября теплый, преимущественно ясный день без осадков с температурой +11+16 градусов.
2 ноября резко похолодает - до +7+11 на севере и западе, на остальной территории не так сильно, но здесь ожидаются дожди, местами сильные.
В среду, 3-го числа температура снова повысится, осадков станет меньше.
А 4-5 ноября потеплеет еще сильнее, кое-где до +19 градусов. Но на западе возможна облачность и дожди.
Смотрите ниже карты Украинского гидрометцентра на пять дней.
Скрин: Погода в Украине с 1 по 5 ноября (meteo.gov.ua)
По словам заведующей отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой, в ноябре будет неустойчивая погода.
Большую часть месяца нас ждут перепады, но эти процессы еще нельзя называть зимними.
"Ноябрь будет демонстрировать нам такую же температурную неустойчивость: температуры в средине ноября будут доходить до 14-15 градусов тепла", = отметила климатолог и добавила, что зимнее похолодание придет уже к концу месяца.
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