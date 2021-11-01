Синоптики розповіли, чи чекати денних морозів і снігу в листопаді: прогноз на місяць

Коли може бути сніг і денні морози (прогноз на місяць)

Згідно з даними ресурсу Meteo.ua для Києва, істотне похолодання і сніг можливі вже в другій половині листопада, 16-го числа. А мінусова температура вдень очікується в останні дні місяця, 28-29 листопада.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на місяць (meteo.ua)

Ресурс World Weather дає більш "м'який" прогноз на листопад. Згідно з ним, в листопаді денних мінусів ми не дочекаємося, а перший сніг вірогідний тільки в останні дні місяця.

Скрін: Прогноз погоди на листопад (world-weather)

В Українському гідрометцентрі у прогнозі на місяць кажуть, що рекордів в цьому місяці нам чекати навряд чи доведеться.

"Середня місячна температура передбачається 1-7 тепла, що близько до норми. Місячна кількість опадів очікується 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм, що в межах норми", - повідомили синоптики.

Перший робочий тиждень листопада подарує нам температурні гойдалки

Синоптики прогнозують на 1 листопада теплий, переважно ясний день без опадів з температурою +11+16 градусів.

2 листопада різко похолодає - до +7+11 на півночі і заході, на решті території не так сильно, але тут очікуються дощі, місцями сильні.

У середу, 3-го числа температура знову підвищиться, опадів стане менше.

А 4-5 листопада потеплішає ще сильніше, подекуди до +19 градусів. Але на заході можлива хмарність і дощі.

Дивіться нижче карти Українського гідрометцентру на п'ять днів.

Скрін: Погода в Україні з 1 по 5 листопада (meteo.gov.ua)

Що про листопадову погоду говорять кліматологи

За словами завідувачки відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової, в листопаді буде нестійка погода.

Більшу частину місяця нас чекають перепади, але ці процеси ще не можна називати зимовими.

"Листопад демонструватиме нам таку ж температурну нестійкість: температури в середині листопада будуть доходити до 14-15 градусів тепла", - зазначила кліматолог і додала, що зимове похолодання прийде вже до кінця місяця.