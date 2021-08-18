Синоптики рассказали, зальет ли Киев дождем на День Независимости

По прогнозу Наталки Диденко, праздничные выходные будут умеренно теплыми, а осадки ожидаются минимальными, да и то - ночью.

22 августа дождя не предвидится. Днем будет +24 градуса, вечером +18+20 градусов.

А вот в ночь с 22 на 23 августа вероятны небольшие осадки.

На День государственного флага, 23-го августа, в Киеве будет солнечно, +25 градусов.

Такой же будет погода и на День Независимости, солнечной и без осадков. Температура +24+26 градусов, ночью - идеально для гуляний, +18+20.

На Яблочный Спас, 19 августа, в столице, по словам синоптика, может задержаться облачность, но осадки маловероятны.

В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +22+24 градусов.

Синоптики Gismeteo дают менее оптимистичный прогноз, не исключая вероятности влажности, облачности и дождей на праздничные дни. Они, напомним, будут длиться с 21 по 24 августа, а 23-й число украинцы должны будут отработать в субботу, 28 августа.

Скрин: Прогноз погоды для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)