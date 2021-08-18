Синоптики розповіли, чи заллє Київ дощем на День Незалежності

За прогнозом Наталки Діденко, святкові вихідні будуть помірно теплими, а опади очікуються мінімальними, та й то - вночі.

22 серпня дощу не передбачається. Вдень буде +24 градуси, ввечері +18+20 градусів.

А ось в ніч з 22 на 23 серпня ймовірні невеликі опади.

На День Державного Прапора, 23-го серпня, у Києві буде сонячно, +25 градусів.

Такою ж буде погода і на День Незалежності, сонячною і без опадів. Температура +24+26 градусів, вночі - ідеально для гулянь,+18+20.

На Яблучний Спас, 19 серпня, в столиці, за словами синоптика, може затриматися хмарність, але опади малоймовірні.

Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +22+24 градусів.

Синоптик Gismeteo дають менш оптимістичний прогноз, не виключаючи ймовірності вологості, хмарності і дощів на святкові дні. Вони, нагадаємо, триватимуть з 21 по 24 серпня, а 23-тє число українці повинні будуть відпрацювати в суботу, 28 серпня.

Скрін: Прогноз погоди для Києва на 10 днів (gismeteo.ua)