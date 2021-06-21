Синоптики розповіли, коли закінчиться спека: названа нова дата

Погода в Україні в найближчий тиждень буде дуже спекотною. Місцями синоптики прогнозують грози та зливи, але температура повітря буде високою до кінця червня.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко і кажуть прогностичні карти від Українського гідрометцентру і Гісметео.

За словами Наталки Діденко, ослаблення спеки почнеться в суботу з західних і північних областей, а жителі інших областей відчують полегшення тільки після 28 червня.

"Стане легше дихати в Києві 27 червня, градуси з'їдуть до +25 +27. Ослаблення спеки в Україні очікується в суботу в західних областях, в неділю, 27 червня, ще й у північних, а з 28 червня сильної спеки ніде не буде, очікується +25 +30 градусів", - зазначила синоптик.

За даними Українського гідрометцентру, у вівторок, 22 червня, грози очікуються скрізь, крім Волині, північних областей, Києва, Сум, Харкова, Луганської та Донецької областей. Нічна температура повітря складе від +15 до +19 градусів, на сході до +21. Вдень у більшості областей від +27 до +30 градусів, на сході до +32 + 36 градусів.

В Києві 22 червня без опадів, сильний вітер. Вночі + 20 +22 градуси, вдень +30 + 32 градуси.

В середу, 23 червня, грозами зачепить частину західних областей, південь і центр країни, в інших регіонах буде сухо. А ось температура піде верх. У більшості регіонів вдень очікується від + 30 до +34 градусів, на сході до + 35 градусів. Трохи прохолодніше буде тільки на півдні, від +26 до +30 градусів.

В Києві 23 червня без опадів, сухо і сонячно. Вночі +19 +21 градус, вдень від +33 до + 35 градусів.

У четвер, 24 червня, грози прогнозуються тільки в окремих областях на заході країни, в південній частині та зачепить Дніпро. В інших областях - сухо. Нічна температура коливатиметься в межах від +17 до +21 градуса, вдень очікується від +31 до + 35 градусів. На півдні від + 29 до +32 градусів.

В Києві 24 червня без опадів, сухо. Вночі +19 +21 градус, вдень від +33 до + 35 градусів.

В п'ятницю, 25 червня, грози прогнозуються на Волині, Прикарпатті, у Львові, у більшості південних областей, зачепить також Кропивницький. Нічна температура становитиме від +16 до +19 градусів, місцями до +21 + 22 градусів. Вдень по всій Україні очікується від + 31 до +35 градусів, у південній частині країни від +29 до + 32 градусів.

В Києві 25 червня без опадів, невеликий вітер. Вночі + 20 +22 градуси, вдень +33 + 35 градусів.

В суботу, 26 червня, грозами знову накриє більшість областей країни. Сухо буде в Одесі, Черкасах, Полтаві, Харкові, Донецькій і Луганській областях. У всіх інших пройдуть опади. Температура повітря почне падати тільки на заході, вночі до +19 градусів, вдень від +25 до +29 градусів. На півдні від + 29 до +32 градусів. На решті території країни синоптики прогнозують + 31 + 35 градусів.

В Києві 26 червня пройде гроза, вночі очікується + 20 +22 градуси, вдень від +31 до + 33 градусів.

Карти погоди в Україні на тиждень, з 22 по 26 червня

За даними порталу Гісметео, на заході України температура впаде з понеділка, до + 21 +24 градусів вдень. На півночі очікується + 24 + 26 градусів, в південних областях похолодання почнеться з середи, 30 Червня. На сході з 28 червня трохи опуститься температура, до +27 +28 градусів.

У Києві в понеділок, 28 червня очікується вдень гроза і зниження температури до +25 градусів, а з 30 червня температура може впасти до +23 градусів.

Карта погоди в Києві на 10 днів