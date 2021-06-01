Синоптики рассказали, когда в Украину ворвется теплая и солнечная погода

Но пока, 2 июня, будет прохладно (+15+18), на Юге до +20 градусов. Дожди ожидаются завтра на юге, востоке и в центре страны.

Скрин: Погода в Украине 2 июня (meteo.gov.ua)

3 июня прохладнее станет на юге и востоке (+15+19), а на запад и север придет повышение градусов до +18+21. Осадки с грозами в этот день по-прежнему на юго-востоке и в центре.

Скрин: Погода в Украине 3 июня (meteo.gov.ua)

В пятницу, 4 июня, дожди останутся лишь в некоторых южных и восточных областях. Температура в этот день +17+21 градус.

Скрин: Погода в Украине 4 июня (meteo.gov.ua)

5-6 июня потеплеет до +19+23, осадки снова на юго-востоке, в остальных областях - сухо и довольно солнечно.

Скрин: Погода в Украине 5-6 июня (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве

Согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, в Киеве с воскресенья установится более-менее теплая погода - термометры днем покажут +19+20, ночью +14+15 градусов.

Скрин: Прогноз погоды для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)