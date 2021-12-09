Синоптики рассказали, когда в Украину вернется потепление

Погода в Украине вскоре изменится с приходом потепления. Хотя оно будет кратковременным и с осадками, но все же немного порадует после ледяных пронзающих дождей.

Читайте ниже в материале Styler , что будет с погодой в Украине в следующие несколько дней.

По данным Украинского гидрометцентра, потепление придет с пятницы 10 декабря, но с понедельника, 13-го снова похолодает. При этом западные области почти не почувствуют потепления, разве что в воскресенье, 12 декабря температура немного повысится.

Сегодня, 9 декабря будет все еще низкая температура, пасмурно, но вероятность осадков минимальна. Ниже нуля будет на севере и западе, а в остальных регионах +3... +7 градусов.

Скрин: Погода в Украине 9 декабря (meteo.gov.ua)

В пятницу, 10 декабря на западе -1... +3, на юге потеплеет до +9... +14, а на остальной территории +4... +9 градусов. Снег в этот день в западных областях, небольшие осадки в Житомирской и Винницкой области.

11 декабря температура существенно не поменяется, но на севере, северо-востоке и в центре пасмурно и небольшой дождь.

Скрин: Погода в Украине 10-11 декабря (meteo.gov.ua)

В воскресенье, 12 декабря от 0 до +7, на юге +6... +13, на западе сильные осадки: снег, мокрый снег, дождь.

13 декабря температура снизится по всей стране, почти везде будет пасмурно, дождливо, а на западе дождь с мокрым снегом.

Скрин: Погода в Украине 12-13 декабря (meteo.gov.ua)

Какой будет погода в Киеве

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в столице 9 декабря ожидаются местами небольшие осадки, дождь или мокрый снег. Это зависит от температуры воздуха, которая недалеко будет отбегать от нуля.

На дорогах скользко, вероятен гололед, гололедица, налипание мокрого снега.

10-12 декабря на несколько градусов потеплеет, а затем температура снизится.