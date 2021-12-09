Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться потепління

Погода в Україні незабаром зміниться з приходом потепління. Хоча воно буде короткочасним і з опадами, але все ж трохи порадує після крижаних пронизливих дощів.

Читайте нижче в матеріалі Styler , що буде з погодою в Україні в наступні кілька днів.

За даними Українського гідрометцентру, потепління прийде з п'ятниці 10 грудня, але з понеділка, 13-го знову похолодає. При цьому західні області майже не відчують потепління, хіба що в неділю, 12 грудня температура трохи підвищиться.

Сьогодні, 9 грудня буде все ще низька температура, похмуро, але ймовірність опадів мінімальна. Нижче нуля буде на півночі і заході, а в інших регіонах +3... +7 градусів.

Скрін: Погода в Україні 9 грудня (meteo.gov.ua)

В п'ятницю, 10 грудня на заході -1... +3, на півдні потеплішає до +9... +14, а на решті території +4... +9 градусів. Сніг цього дня у західних областях, невеликі опади у Житомирській та Вінницькій області.

11 грудня температура істотно не зміниться, але на півночі, північному сході і в центрі похмуро і невеликий дощ.

Скрін: Погода в Україні 10-11 грудня (meteo.gov.ua)

В неділю, 12 грудня від 0 до +7, на півдні +6... +13, на заході сильні опади: сніг, мокрий сніг, дощ.

13 грудня температура знизиться по всій країні, майже скрізь буде похмуро, дощитиме, а на заході дощ з мокрим снігом.

Скрін: Погода в Україні 12-13 грудня (meteo.gov.ua)

Якою буде погода в Києві

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у столиці 9 грудня очікуються місцями невеликі опади, дощ або мокрий сніг. Це залежить від температури повітря, яка недалеко буде відбігати від нуля.

На дорогах слизько, ймовірна ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу.

10-12 грудня на кілька градусів потеплішає, а потім температура знизиться.