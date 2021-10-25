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Синоптики рассказали, когда в Украину вернется потепление: даже ночью будет выше +10

Новина українською →
Понедельник 25 октября 2021 06:30
Синоптики рассказали, когда в Украину вернется потепление: даже ночью будет выше +10 Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине принесет потепление
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине изменится на следующей неделе с приходом потепления. Последние дни октября, и даже первые ноябрьские числа будут с высокой температурой и минимумом осадков. Но пока нас ждет пару холодных дней.

Прогноз погоды до конца октября - начала ноября - читайте ниже в материале Styler.

Так, согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, следующие несколько дней будут морозными ночью, и прохладными днем. Но уже с середины следующей недели, среды, 27 октября, температура повысится как днем, так и ночью.

Ожидается, что днем будет от +11 до +15 градусов, ночью около +5, но на юге даже в ночное время температура может составлять до +11 градусов.

Существенных осадков до конца месяца не предвидится, разве что местами иногда небольшой дождь.

Смотрите ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Днепра, Харькова, Одессы на следующие десять дней.

Синоптики рассказали, когда в Украину вернется потепление: даже ночью будет выше +10Синоптики рассказали, когда в Украину вернется потепление: даже ночью будет выше +10Синоптики рассказали, когда в Украину вернется потепление: даже ночью будет выше +10Синоптики рассказали, когда в Украину вернется потепление: даже ночью будет выше +10Синоптики рассказали, когда в Украину вернется потепление: даже ночью будет выше +10

Скрин: Погода в Украине, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Отметим, что синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что ближайшие ночи с 25 по 27 октября будут очень морозными, местами температура снизится до -7 градусов.

Ранее мы писали, что такое метеозависимость, и как избавиться от нездоровой реакции организма на перемены погоды.

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