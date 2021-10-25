Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться потепління: навіть вночі буде вище +10

Погода в Україні зміниться наступного тижня з приходом потепління. Останні дні жовтня, і навіть перші листопадові числа будуть з високою температурою і мінімумом опадів. Але поки нас чекає пару холодних днів.

Прогноз погоди до кінця жовтня - початку листопада - читайте нижче в матеріалі Styler.

Так, згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo, наступні кілька днів будуть морозними вночі, і прохолодними вдень. Але вже з середини наступного тижня, середи, 27 жовтня, температура підвищиться як вдень, так і вночі.

Очікується, що вдень буде від +11 до +15 градусів, вночі близько +5, але на півдні навіть у нічний час температура може становити до +11 градусів.

Істотних опадів до кінця місяця не передбачається, хіба що місцями іноді невеликий дощ.

Дивіться нижче прогноз погоди для Києва, Львова, Дніпра, Харкова, Одеси на наступні десять днів.

Скрін: Погода в Україні, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Відзначимо, що синоптики Українського гідрометцентру прогнозують, що найближчі ночі з 25 по 27 жовтня будуть дуже морозними, місцями температура знизиться до -7 градусів.