Синоптики рассказали, когда в Украину вернется летнее тепло

Погода в Украине и Киеве в прогнозе от синоптиков обещает тепло уже во второй половине июля 2019. По словам метеорологов, до 14 июля кардинального потепления жителям нашей страны ждать не стоит.

С 15 по 21 июля температура воздуха в Киеве будет варьироваться от 23 до 26 градусов тепла днем, и от 17 до 19 ночью. При этом, столицу будут время от времени накрывать грозовые дожди. Ясно будет только 18 и 21 июля.

В таких же рамках температура будет держаться и на юге Украины. Правда, жителям курортных городов синоптики прогнозируют лишь небольшие дожди в первой половине следующей недели.

На западе страны с 15 по 24 июля особого потепления не предвидится. До +25 и грозы также обещают синоптики жителям восточных и северных регионов.

Настоящее летнее тепло придет уже с 22 июля. В Киеве температура поднимется до +33. Время от времени, говорят специалисты, столицу будут накрывать небольшие дожди, но похолодания они за собой не принесут. На севере с 22 по 31 июля температура будет в пределах +27... +32. Такая же ситуация на востоке. А вот на западе будет даже теплее - до 34 градусов тепла. Правда, там дожди будут более интенсивными. Комфортная погода будет на юге - до +31 градуса.

Однако, прогнозируют синоптики, начало августа принесет с собой небольшое похолодание и дожди на всю территорию Украины. Летнее тепло будет непрерывно держаться лишь на Закарпатье.

Напомним, что погода в Украине в среду, 10 июля, сильно ухудшится. Каким областям не повезет - читайте на Styler.