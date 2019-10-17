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Синоптики рассказали, когда в Украину придет похолодание

STYLERЖивотные    17.10.2019 - 19:44
Синоптики рассказали, когда в Украину придет похолодание
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в скором времени изменится

Погода в Украине в этом году радует жителей страны теплым и сухим октябрем. Но не стоит забывать, что на календаре осень, и холод все же придет в страну. В Укргидрометцентре рассказали, когда украинцам ожидать снижения температуры за окном.

Так, завтра, 18 октября, будет тепло и сухо по всей Украине. О том, что за окном не август, напомнят не только желтые листья, но и прохладная ночь - от +4 до +9 градусов, на Одещине и в Крыму +11... +12.

Днем - переменная облачность и температура от +18 до +23 градусов.

Синоптики рассказали, когда в Украину придет похолодание

Погода в Украине 18 октября (фото: meteo.gov.ua)

Похожая синоптическая ситуация продлится вплоть до понедельника, 21 октября. Температура будет варьироваться в пределах 1-2 градуса, осадки не предвидятся.

Стабильность октябрьской погоды можно увидеть на картах Укргидрометцентра.

Погода в Украине 19, 20 и 21 октября (фото: meteo.gov.ua)

Но уже во вторник, 22 октября, температура воздуха снизиться до +14... +18 (за исключением Закарпатья, где ожидается +20... +22).

Тем не менее, это не означает конец бабьего лета, поскольку в этот день будет сухо и малооблачно. А Наталья Голеня, замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра рассказала, что бабье лето закончится после 27 октября.

Синоптики рассказали, когда в Украину придет похолодание

Погода в Украине 22 октября (фото: meteo.gov.ua)

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