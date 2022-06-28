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Синоптики рассказали, когда в Украине закончится жара: дата "похолодания"

Фото: Погода в Украине принесет "похолодания" (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет облегчение жары в большинстве регионов 30-го июня, но более существенное "похолодание" ожидается уже после 5-го июля.

Смотрите ниже в материале Styler, что будет с погодой в ближайшие дни.

28-29 июня будут самыми жаркими

В Украинском гидрометцентре прогнозируют бешеную жару во вторник и среду.

Так, 28 июня, будет +29+34, немного свежее в Крыму +25+27 градусов. Осадки вероятны в Сумской, Харьковской, Полтавской области.

29 июня будет больше дождей и гроз - они ожидаются в центре, на севере, юге. Температура высокая, +29+34, немного свежее в Крыму, Сумской, Харьковской и Черниговской областях - здесь +26+29 градусов.

Скриншот: Погода в Украине 28-29 июня (meteo.gov.ua)

Когда понизится температура

По данным синоптика Наталки Диденко, ослабление жары придет в четверг, 30 июня. Температура воздуха снизится до +28+29 градусов, однако на западе все еще жарко, до +34.

Впрочем, 1-2 июля температура вновь повысится по всей стране.

В Gismeteo прогнозируют (по данным для Киева), что более существенное снижение температуры - до +22+25 градусов, ожидается в период с 5 по 10 июля.

Скрин: Прогноз для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее мы писали, какая будет погода в июле в Украине.

Также эксперты рассказали, как погода влияет на клев рыбы.

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Погода в Украине