UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Синоптики рассказали, когда в Украине закончится жара: точная дата

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине скоро изменится - жара отступит и в страну ворвется свежий воздух. Синоптики назвали дату июльского "похолодания" и рассказали, какая температура ждет нас в пятницу, 16 июля.

Что будет с погодой в Украине в дальнейшем - читайте в материале ниже.

Когда отступит жара

Согласно прогнозу Наталки Диденко, во вторник, 20 июля, в страну начнет заходить более свежий воздух, а жара "будет отползать на задних лапах".

А вот на востоке и юге жарче будет немного дольше, но свежесть дойдет и туда.

Какой прогноз на пятницу, 16 июля

Пока же температура воздуха будет крайне высокой.

"16-го июля ожидается в течение дня +30+35, местами +33+37 градусов", - прогнозирует Диденко.

В западных, северных областях, в Харьковской и Винницкой области завтра возможны отдельные локальные дожди. Но пока что масштабные ливни не прогнозируются.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, что ждет украинцев в пятницу.

Скрин: Погода в Украине 16 июля (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды для Киева

По словам Наталки Диденко, в Киеве пятница ожидается снова жаркой, +32+35 градусов. Без существенных осадков. Ослабление жары придет в столицу 20 июля.

Синоптики Gismeteo прогнозируют, что снизятся градусы до +27+29 в понедельник-вторник, а к концу недели температура может достигать +23+24 градусов.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее синоптики также спрогнозировали, что в середине следующей недели на западе температура воздуха может снизиться до +21 градуса, посвежеет и на других территориях.

Также синоптики дали прогноз погоды до конца июля, рассказав, ждать ли адской жары.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеНаталка Диденко