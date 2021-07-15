Синоптики рассказали, когда в Украине закончится жара: точная дата

Когда отступит жара

Согласно прогнозу Наталки Диденко, во вторник, 20 июля, в страну начнет заходить более свежий воздух, а жара "будет отползать на задних лапах".

А вот на востоке и юге жарче будет немного дольше, но свежесть дойдет и туда.

Какой прогноз на пятницу, 16 июля

Пока же температура воздуха будет крайне высокой.

"16-го июля ожидается в течение дня +30+35, местами +33+37 градусов", - прогнозирует Диденко.

В западных, северных областях, в Харьковской и Винницкой области завтра возможны отдельные локальные дожди. Но пока что масштабные ливни не прогнозируются.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, что ждет украинцев в пятницу.

Скрин: Погода в Украине 16 июля (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды для Киева

По словам Наталки Диденко, в Киеве пятница ожидается снова жаркой, +32+35 градусов. Без существенных осадков. Ослабление жары придет в столицу 20 июля.

Синоптики Gismeteo прогнозируют, что снизятся градусы до +27+29 в понедельник-вторник, а к концу недели температура может достигать +23+24 градусов.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)