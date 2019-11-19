Синоптики рассказали, когда в Украине снова потеплеет

Погода в Украине продолжает стремительно портиться и напоминать жителям страны о приближении длительного зимнего сезона. Уже в среду, 20 ноября, практически по всей стране температура достигнет минимального для осени-2019 значения, но осеннее тепло в ноябре еще вернется.

По данным Наталки Диденко, на значительной территории страны 20 ноября воздух прогреется лишь до +2... +8 градусов. Относительно тепло будет на Западе, в Крыму и Одесской области (+10... +15).

Серьезных осадков не предвидится, но страну будут окутывать туманы.

"Наступает тяжелый облачный и влажный период с туманами, дождем и пронизывающим холодом до костей", - пишет Диденко.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Кроме того, будет задувать сильный ветер с штормовыми порывами.

В Киеве 20 ноября облачно, туманы и моросящий дождь. К вечеру усилится ветер с восточного направления. Днем воздух прогреется до скромных +4... +5 градусов.

Похолодание к концу недели будет усиливаться. С четверга в восточных и большей части центральных областей ударят ночные морозы до -4... -10 градусов.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Прогноз Наталки Диденко подтверждают и данные Украинского гидрометцентра. Синоптики на картах показывают начало сезона дневных морозов с четверга, 21 ноября.

Погода в Украине с 20 по 23 ноября (фото: meteo.gov.ua)

Если судить по данным ресурса Gismeteo для Киева на месяц, похолодание продлится вплоть до конца следующей недели. В конце ноября погода смягчится, а термометры покажут до +7 градусов.

Погода в Киеве на месяц (скрин: gismeteo.ua)